彰化「縮短庇護島」議員還說撞車能索賠 Cheap：這是台灣嗎

【劉育良／綜合報導】彰化縣田中鎮斗中路一段與中正路交叉口，為保障行人安全而設置行人庇護島，但因10天內發生4起車禍，國民黨議員鄭俊雄指出，問題在庇護島太凸出，昨討論後將庇護島縮短，還說民眾因庇護島車損或受傷可向施工單位求償。發文引來許多網友批評，百萬網紅Cheap也直呼：「我到底看了什麼，這真的是台灣嗎？」

鄭俊雄昨在臉書發文表示，因為庇護島凸出到路口，才導致短短10天就發生4起車禍與人員受傷，昨天討論後將凸出部分縮短。網友質疑車禍是因為駕駛沒依照引導線開，鄭俊雄反嗆，「你怎麼知道車輛沒有照著引導線開」，而且庇護島也沒有拆除、只是縮短，要網友不要顛倒是非。

許多網友則紛紛留言「自己去撞的這也能賠償，暈倒」、「安全島短短10天淘汰4個不適任駕駛」、「明明中間就有引導線了，還能撞上去庇護島真的是很天才，憑什麼要索賠」、「挺身而出保護三寶，只能說了不起，呵呵」、「台灣的交通永遠不會進步從這邊就看出來了」、「我建議人不要走在路上，這樣才不會干擾到我們偉大的汽車路權」、「應該要由撞壞庇護島的駕駛負責出錢維修吧！怎麼還可以索賠，搞什麼東西！」

Cheap昨則在臉書抨擊，花公帑蓋庇護島是保護行人，結果因為駕駛習慣不好，「切西瓜」撞上去，竟然要再花公帑拆庇護島給駕駛方便，甚至再賠錢給駕駛。他表示，庇護島就是要凸出強迫車輛進行大轉彎，才能保護斑馬線上的行人，結果現在竟然要縮短庇護島來讓駕駛方便切西瓜，「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業。」

