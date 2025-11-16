彰化 興賢書院：免費參觀，百年書香古蹟，一秒穿越清朝

說到彰化員林，你第一個想到的是什麼？員林美食？員林夜市？還是隱藏版的秘境咖啡廳？如果你是熱愛探索文化古蹟、喜歡拍照打卡，或者單純想找個免費的景點走走，那「興賢書院」 絕對值得你列入清單。

興賢書院

地址： 彰化縣員林市三民街1號

開放時間：08:00-18:00（全年開放，免費參觀）

交通方式：自行開車：導航「興賢書院」，周邊有停車場

大眾交通：搭火車至「員林車站」，步行約10分鐘即可抵達

大成殿是書院的核心建築，這裡供奉著孔子牌位，是整個書院最具代表性的地方，建築本身雕刻精美，木結構與斗拱設計展現了傳統工藝之美。

這座擁有超過200年歷史 的書院，不僅是彰化員林的文化地標，更是全台保存最完整的書院之一，當你踏進興賢書院的大門，彷彿穿越時空，回到清朝時期的書香世界，這裡不僅有古色古香的建築，還有濃厚的歷史韻味，讓人忍不住想細細品味。

除了興賢書院與敬聖亭，還有一個不容錯過的亮點「金榜龍燈」，這座龍燈象徵著科舉時代的金榜題名，對於古代學子來說，是一個充滿希望與祝福的象徵。

興賢書院的庭院雖然不大，但種滿了綠意盎然的植物，還有幾座古色古香的亭子，讓人可以在這裡稍作休息，靜靜感受歲月的流轉。

