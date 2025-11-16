彰化 興賢書院：免費參觀，百年書香古蹟，一秒穿越清朝
說到彰化員林，你第一個想到的是什麼？員林美食？員林夜市？還是隱藏版的秘境咖啡廳？如果你是熱愛探索文化古蹟、喜歡拍照打卡，或者單純想找個免費的景點走走，那「興賢書院」 絕對值得你列入清單。
興賢書院
地址： 彰化縣員林市三民街1號
開放時間：08:00-18:00（全年開放，免費參觀）
交通方式：自行開車：導航「興賢書院」，周邊有停車場
大眾交通：搭火車至「員林車站」，步行約10分鐘即可抵達
大成殿是書院的核心建築，這裡供奉著孔子牌位，是整個書院最具代表性的地方，建築本身雕刻精美，木結構與斗拱設計展現了傳統工藝之美。
這座擁有超過200年歷史 的書院，不僅是彰化員林的文化地標，更是全台保存最完整的書院之一，當你踏進興賢書院的大門，彷彿穿越時空，回到清朝時期的書香世界，這裡不僅有古色古香的建築，還有濃厚的歷史韻味，讓人忍不住想細細品味。
除了興賢書院與敬聖亭，還有一個不容錯過的亮點「金榜龍燈」，這座龍燈象徵著科舉時代的金榜題名，對於古代學子來說，是一個充滿希望與祝福的象徵。
興賢書院的庭院雖然不大，但種滿了綠意盎然的植物，還有幾座古色古香的亭子，讓人可以在這裡稍作休息，靜靜感受歲月的流轉。
相關連結
其他人也在看
台中｜四季宜人的新社莊園花園城堡
新社莊園位於台中大坑風景區圈內的新社鄉，是一座宛如歐洲中古世紀的夢幻古堡。這裡坐落於海拔500至860公尺之間，擁有廣闊的綠地山林和四季宜人的氣候，是中台灣自然愛好者的絕佳旅遊選擇，步入莊園之中，眼前是層巒疊翠的山景與隨風搖曳的綠葉，讓人彷彿瞬間穿越時空，置身於中古歐洲的自然之境。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
初鹿牧場｜台東親子景點 寬廣草原令人心曠神怡！
「初鹿牧場」是台東親子必遊景點，園區寬廣的草原令人心曠神怡，成群乳牛悠閒漫步的畫面療癒感十足；在牧場裡還可以體驗牧草餵食動物的樂趣，品嚐鮮乳冰淇淋的美味，是一處適合全家同遊的好地方。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
台中七期高質感燒肉新選擇！訪八和和牛燒肉專門店，享用A5和牛多部位拼盤，還有每日限量女王派
台北米其林推薦的頂級燒肉插旗台中七期！「八和和牛燒肉專門店」台北目前有「安和本店」、「敦北二號店」兩間，Google 評價都在4.8以上相當高，而且連續多年榮獲米其林餐盤推薦，更有「燒肉界勞斯萊斯」美譽很厲害，想不到現在在台中就吃得到，當然要來嚐鮮。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
內湖公司聚餐首選！結合川菜與客家菜的創意佳餚，旗魚芋頭米粉盅廣受好評，稻草牛柔軟多汁超推薦
跟著先生公司聚餐，來到鄰近捷運西湖站的巷上食璞川菜客家菜，由擁有30年以上川菜經驗以及20年的客家料理經驗的主廚坐鎮，菜色以川菜、客家菜等創意佳餚為主，不僅精緻充滿視覺效果，調味料理上更滿足味蕾，吃過不會失望的內湖好吃餐廳。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
花蓮老饕才知道的泰式燒烤！用香茅檸檬葉醃漬超入味！還有鮮嫩鱸魚一夜乾，東大門夜市續攤就選這家
在家靠父母，出外靠朋友，這次到花蓮員工旅遊晚餐原本是吃飯店火鍋，宅男看到我們前往花蓮揪我們去吃好料的，選擇方便好停車的「米噹泰式燒烤」，這家位於花蓮市重慶路上的老字號燒烤店，開業已超過十年，是許多花蓮人下班後，放鬆心情的聚會地，能吃到香氣四溢的泰式烤肉、皮脆肉嫩的烤雞翅、鮮甜彈牙的烤魷魚，還有獨具風味的一夜乾，搭配冰涼啤酒或泰式奶茶，這樣的夜晚讓人沉醉在餐點裡。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
日本全國僅十座！岡山超稀有「油掛大黒天神社」淋油才能祈福！整座神社飄散濃濃麻油香氣
聽說全日本僅僅只有十座，淋油才能祈福的油掛大黑神社，其中一座就位於岡山市區馬路旁 可愛小巧的神社，而且營業時間跟一般上班族時間差不多，六日還會公休，一邊淋油一邊祈福的過程很有趣，整座神社充滿濃郁麻油香氣，可以祈求良縁成就、就職成功、開運、金運、仕事運等…。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
想吃鱘龍魚料理不用上谷關，還有多道私房料理！
來自於台中谷關松鶴部落的鱘龍魚老品牌魚之鄉，相信許多人跟我們一樣對這個品牌並不陌生，之前到谷關的時候也曾在店內品嘗過鱘龍魚料理，除了在現場有看到以流動的山泉水養殖的鱘龍魚外，也對餐廳烹調的料理念念不忘，於是在知道他們在大雅開店的時候，就選個一天來好好的品嘗。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 8 小時前
台灣對美投資恐動用外匯存底？蔡正元嘆「比八國聯軍還狠」：政府接受就是叛國
美國媒體釋《Politico》日前披露台灣對美投資的金額規模約在3500億到5500億美元之間，此數字介於日本與韓國的投資金額中間，而府方以及行政院僅表達台美雙方的協議即將完成，並未對確切數字作出回應，而目前也不確定這個金額是否包含台積電的1600億投資。蔡正元在節目《大大平評理》中認為，台灣的晶片產業是全球的獨門生意，就算遭到川普重稅仍然可以維持並將成本轉......風傳媒 ・ 49 分鐘前
睽違109年 北港朝天宮「黑面三媽」主巡台南
北港朝天宮重啟「南都巡歷」傳統活動，並由具有深厚歷史意義的「黑面三媽」聖駕擔任主巡，循古禮南下台南展開遶境活動，今（16）日第一站入境鹽水區，台南市長黃偉哲在場接駕。距離上一次同樣形式的巡歷，已相隔109年，是難得一見的歷史性場景。市長黃偉哲表示，暌違109年的雲林北港朝天宮媽祖「南都巡歷」再次來到台南，這不僅是一次宗教盛事，更是兩地共同記憶與文化傳承的重要象徵。希望透過媽祖護佑，民眾皆能獲得平安與祝福。「南都巡歷」可追溯至清領時期，是當時台南府城商業活動與信仰文化緊密交織的結果。當年由台南府城的郊商團體與信眾，透過迎請北港媽祖南下，為祈求商貿順利、富庶昌盛。因此，這條香路不僅是信仰上的交流，同時也是當年「台南郊」與「北港郊」之間相互合作形成的重要經濟命脈。儘管這段百年舊俗曾一度中斷，但兩地信徒對找回歷史連結的努力從未停止。直到民國100年（2011年），北港朝天宮與臺南大天后宮正式協議重啟，並以「南都巡歷」正名，讓百年古俗得以重返人群視野，也重新串聯這條深具歷史意義的文化香路。此次巡歷路線延伸至大台南17個行政區，象徵以「巡歷山海」方式串起古都文化脈絡，也讓媽祖信仰在現代再次與城市生台灣好新聞 ・ 1 天前
邰智源羅時豐搭檔美食節目 料理對決碰撞新火花
（中央社記者洪素津台北16日電）藝人邰智源、羅時豐首度搭檔主持料理實境秀「真料理兩鍋論」，邰智源因為愛吃，而對美食節目有信心；羅時豐則抱著興奮又忐忑的心情，很期待跟邰智源一起在節目中碰撞出火花。中央社 ・ 1 天前
【東京人氣伴手禮】noix de beurre神級費南雪，排隊30分鐘才買得到的人生美味！奶油香氣濃郁濕潤
noix de beurre費南雪新宿伊勢丹可以說是目前我吃過最好吃人生費南雪，更是東京伴手禮代購的熱門名單之一，想買到noix de beurre費南雪沒排隊個半小時以上是癡心妄想，只是還沒來買之前我其實也沒抱太高期望，畢竟在東京想吃費南雪很難買不到，多數也都在水準之上，這麼多人追捧的noix de beurre費南雪新宿伊勢丹是能好吃到多頂？Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
《難哄》章若楠藉夢遊吃白敬亭豆腐 事後竟反問：要收錢？
「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，該劇講述「桑延」時隔6年與高中時期的白月光「溫以凡」再度相遇，雖然過去向她告白被拒絕，卻將這份感情牢牢放在心底長達9年，此次久別重逢後，「桑延」仍舊毫不猶豫地成為「溫以凡」的避風港。中天新聞網 ・ 9 小時前
美味兼具營養！國健署教你4步驟做出小米南瓜粥
小米是台灣原住民族傳統的重要作物，具有耐旱、適應力強等特性，不僅承載族群歷史記憶，更是日常生活中重要的糧食來源與文化象徵。其中，以小米結合南瓜所熬製而成的「小米南瓜粥」，更是一道兼具營養、風味與意義的經典料理。 國健署指出，小米屬於全穀類食物，富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持腸胃健康；同時亦桃園電子報 ・ 1 天前
中壢必吃客家手路菜！用真功夫端出最暖家鄉味，招牌焢肉燜筍、菜脯蛋是白飯殺手
有些餐廳，你光是路過N次就會記得它的存在，但能真的走進去、坐下來、吃上一桌料理，才算是真正與它結緣。對我來說，善園就是那樣一家店。一直聽聞這裡的好評，卻總因為「沒預約吃不到」而殘念收場。這次好不容易訂到位，終於品嘗傳說中大家口中的「私房客家味」。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 22 小時前
台南天選之「童」！ 狂擲12聖筊抱走168888元獎金
台南市 / 綜合報導 已經舉辦22年的台南鯤鯓王平安鹽祭，在北門南鯤鯓代天府廟埕登場，今年宮廟擲筊活動最大獎，上看十六萬八八八八元，由連續擲出12個聖筊的小妹妹抱回家，說要拿去繳學費；另外活動現場還發送平安鹽袋、舉辦虱目魚千人美食盛宴，相當熱鬧。排成一排，不論男女老少都來拚手氣，頭獎得主連續擲出12個聖杯，把16萬8888元帶回家的就是這位小妹妹，記者VS.12筊得主吳小妹說：「(這個獎金要怎麼處理)，繳學費。」記者VS.12筊得主爸爸說：「今年是第二次來，第一次擲到那麼高，(有沒有想這筆獎金怎麼處理)，家人想出去玩。」沒抱走獎金的沒關係，現場還有平安鹽袋可以拿，象徵避邪祈福，有人一早就來排，民眾說：「今年很早就來排隊，排這個平安鹽，保平安的。」南鯤鯓代天府總幹事侯賢名說：「我們每一年都有再掏出50萬的獎金，讓這些善人大德可以擲筊領獎金。」第22年舉辦的台南鯤鯓王平安鹽祭，週末假日熱鬧登場，以北門區盛產的「鹽」為主題，有得玩有得逛，也有美食饗宴，現場人員說：「來，小心喔。」前菜先上讓饕客大飽口福，走到後廚，烤鰻魚米糕蒸得香噴噴，破布子虱目魚清蒸鎖住魚肉鮮甜，大鍋在熬煮西瓜綿虱目魚湯，澎派虱目魚料理，端上千人盛宴。台南市北門區公所區長林建男說：「丹娜絲風災後我們受到各界的愛心(想回饋)，結合這次的平安鹽祭，所以來辦了祈福的虱目魚千人宴。」信眾試手氣，遊客嚐美食，各種在地元素交織，也北門地區帶來觀光人潮。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
日本妖怪有哪些？為你解析日本的妖怪、怪物和精靈
自古日本流傳了許多妖怪的傳說。其中不泛出現會抓人吃人，附身在人的身上讓他們現出忌妒、憤怒、發瘋的行為，或是散佈不幸和疾病的妖怪。而且據說這些妖怪就生活在你我身邊，例如「棉被妖怪(futonkabuse)」，會趁人睡著時用棉被將人悶死。不過並不是所有的妖怪都這麼恐怖嚇人，其中也不乏喜愛孤獨的妖怪與會積極幫助人類的可愛妖怪們存在，這次我們所要介紹的就是這群友善的妖怪們。請大家一同探索日本異世界文化的樂趣。LIVE JAPAN ・ 1 天前
配飯下酒必備！教你一次學會2道簡易秋葵料理
進入夏秋交替之際，正是秋葵大量盛產的季節，國內以嘉義地區為主要產地。秋葵富含鈣質、熱量低、口感滑順，更因天然黏液具勾芡效果，深受健康飲食族群喜愛，也成為不少家庭餐桌上的常見蔬菜。 農糧署也在臉書粉專推薦兩道簡易又美味的秋葵食譜，無論配飯或下酒都十分合適。首先是「金沙秋葵」，先以蒜末與辣椒爆香，桃園電子報 ・ 11 小時前
SEVENTEEN雙帥夜遊香港 K-Pop巨星同款玩樂路線大公開
韓國人氣男團SEVENTEEN 成員MINGYU與VERNON夜遊香港，沉浸式體驗維多利亞港的迷人夜生活。七逗旅遊網 ・ 12 小時前
川普政府打算出售48架F-35給沙烏地 五角大廈因擔心中國竊取技術而反對
《紐約時報》報導，知情人士透露，正當美國總統川普政府可能敲定向沙烏地阿拉伯出售先信傳媒 ・ 13 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前