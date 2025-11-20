彰化 芬普尼監測啟動 超標即公布

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋被檢出芬普尼超標，彰化縣政府為讓民眾食得安心，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，首波鎖定曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場及大型蛋雞場共34家，分20、21日兩日採檢，20日先採檢15家送驗，縣長王惠美強調，只要檢出芬普尼超標將主動公布。

彰化縣為全國飼養蛋雞第一大縣，目前共有933場蛋雞場、在養量超過2081萬隻，產量占全國近5成，文雅畜牧場所產雞蛋被檢出芬普尼超標，風波持續延燒，縣府為確保生產端安全無虞，也提升民眾對縣內雞蛋產品信心，啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案。

「芬普尼全面採樣監測」專案首波鎖定縣內34家產量較大或高風險蛋雞場先行採檢，並針對蛋雞場生產之雞蛋、水、雞隻羽毛及飼料等進行整體的抽樣篩檢，縣府農業處及動物防疫所會同政風處人員，20日先前往15場過去曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場採樣，21日將再採檢另19家。

王惠美表示，若有檢出芬普尼超標的蛋雞場，縣府會主動公布，全面篩檢完成後，也會持續不定期抽檢。

動防所指出，若後續檢驗結果呈現陽性，農政、防疫及衛生單位將立即進行相關管控處置；動防所將第一時間啟動移動管制，禁止該場雞蛋及雞隻流出，並擴大針對不同雞舍批次採樣，持續監測汙染範圍，同時展開場內汙染來源調查；農業處也將同步對相關周邊環境土壤、飲水、飼料來源擴大進行抽驗，以調查可能汙染源，避免環境端交叉汙染。