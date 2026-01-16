彰化「芭樂公主」遭砍26刀慘死 行兇男友無期徒刑定讞

彰化一名男子2023年不滿女友「芭樂公主」提分手，竟與友人將對方狠砍26刀致死，一、二審均判處無期徒刑，再上訴今遭最高法院駁回，維持判決全案定讞。

最高法院。（圖／資料畫面）

回顧此案，兇手賴志忠與死者鄭女原為男女朋友，2人合夥經營芭樂集貨場，女友還因此有「芭樂公主」之稱，2023年底鄭女向賴男提分手，賴男覺得自己被對方利用，且生意上的財務沒有弄清楚。同年12月7日上午，賴志忠開車載助手張錫麒帶著刀前往彰化溪州的芭樂園行兇。

張男先用膠帶將鄭女雙腿綑綁後，賴志忠持水果刀與西瓜刀狂砍鄭女，還砸爛對方停在附近的車子，之後又聽到鄭女打電話求救聲音再度補了數刀，鄭女全身慘遭狠砍至少26刀，其中19刀傷口超過1公分深，左肩刀傷深及胸腔，左手掌4根手指被砍斷只剩皮還連著，最後送醫搶救不治。

廣告 廣告

賴男與共犯張男案發後落網遭依殺人罪送辦，一審賴志忠遭判處無期徒刑、張錫麒則判3年6個月，檢方和賴皆上訴二審，二審認為適用法律並無違失也無不當，量刑妥適維持一審判決，案件再上訴最高法院，最高院今駁回上訴維持原判，全案定讞。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

不堪負債逾千萬！韓男迷昏父母妻女5人再「逐一勒斃」 刑期曝光

妻鞋內裝追蹤器！陸男監聽聞「親密聲音」 崩潰持刀捅死小王

台中七期豪宅虐殺命案 警友站副站長判無期徒刑