彰化 藍母雞難產提名延宕 小雞焦慮

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國民黨彰化縣長提名人選懸宕，不但表態爭取提名的人焦慮，也影響鄉鎮市長及議員提名作業，形成「母雞急、小雞更急」狀況。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田13日表示，縣長提名作業若本周三中常會上底定，鄉鎮市長及縣議員提名最快可能也要5月才有辦法完成。

蕭景田指出，這幾天雖未北上黨中央開會，但都透過電話聯繫，就彰化縣長提名相關人選及基層意見交換意見，最終要由黨中央確認徵召人選，外界都期待周三黨中央中常會後，彰化縣長提名人選能明朗化。

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蕭景田說，不管最後提名誰，現有考紀會前主委魏平政、立委謝衣鳯、彰縣府參議柯呈枋及彰縣工策會總幹事洪榮章等4人爭取提名，提名公布後，如何安撫另3人並爭取支持，是黨一定要做的工作；具體怎麼做，因人而異，每個人的狀況及想法都不一樣，黨最大的目的就是爭取最多黨內同志支持，團結勝選。

至於提名公布後，若有人脫黨參選，是否祭出黨紀處分？蕭景田強調，不方便回應假設性問題，且黨有黨的紀律及規章，不是縣黨部主委說了算。

對於黨內彰化縣鄉鎮市長、縣議員提名作業受縣長提名作業延宕影響，蕭景田說，謝衣鳯擔任縣黨部主委時，曾向黨中央提報鄉鎮市長及縣議員提名作業時程，但黨中央認為要先完成縣長提名作業，再處理鄉鎮市長及縣議員提名作業。

他表示，會重新擬定鄉鎮市長及縣議員提名作業，因縣長提名人選出爐後，他還要與其討論，若有2人以上表態的區域，當然要辦初選，縣黨部會與鄉鎮市黨部密切溝通及通力合作。