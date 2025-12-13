彰化「藝童手護主題日」共創共融護兒權教育推廣活動

▲現場大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣文化局長期關注兒童權益，近年更以推動兒童人權教育為重要目標，期望讓每一位孩子都能在友善、安全與尊重的環境中成長。今年度兒童人權教育推廣活動以「藝童手護」為主題，於今(13)日下午在北斗郡守官舍舉行開幕式，由文化局副局長吳文昇代表縣長王惠美與會，透過多元而互動的形式，向兒童與社會大眾傳遞「兒童最佳利益」、「不受歧視」、「表達意見」及「生存與發展」等兒童權利公約核心精神。

廣告 廣告

▲現場活動豐富。

系列活動內容豐富，包含創意市集、兒權行動劇、人權影展、故事箱交流展等，以生動活潑的方式引導孩子理解自身的權利，同時也協助家長與學校教育工作者深化對兒童人權的認識，兒童是社會的未來，保障兒童權益並非單一單位的工作，而是全社會共同的責任，透過跨單位合作與社區攜手參與，能讓兒童在日常生活中真正感受到被尊重與被理解的重要性。

開幕活動豐富多元，其中，由彰化縣文化局志工團隊精心排演的《與愛有約：兒童人權劇場行動劇》，以生活化情境為主軸，透過角色對話、情節張力與溫暖的結局，呈現兒童權利公約的核心理念，使觀眾能在輕鬆氛圍中理解「不受歧視」、「兒童最佳利益」、「生存與發展」以及「表達意見」的意義，引導親子共同思考尊重、陪伴與傾聽的重要態度。

▲現場活動豐富。

文化局表示，透過每年人權活動辦理，以及學校、家庭與社區的合作，不僅是教育宣導的實踐，更是彰化縣持續推動兒童權益、落實社會責任的重要具體行動，誠摯邀請社會大眾踴躍參與，共同關注兒童權益議題，攜手打造更友善、更具包容性的成長環境。（照片／記者廖美雅翻攝）