彰化 親子共融 社頭里樂公園啟用

彰化縣社頭鄉以織襪及芭樂聞名，鄉公所在規畫鄉內首座大型親子共融公園時，就將地方產業特色融入其中，建置有紅色襪子主題攀爬式遊具，高達7米的遊具為社頭鄉最高，另有以芭樂為主題設計的造型遊具，工程分三期施作，隨著第三期的芭樂造型遊具完工，歷時2年多建置的「社頭里樂公園」在1月31日正式啟用。

社頭鄉公所昨日舉辦里樂公園落成啟用典禮，活動現場邀集社頭鄉民代表會、社頭鄉農會等，一起開啟「芭樂造型遊具」禮物盒，象徵送給社頭小朋友一份新的遊具禮物，並有YOYO家族的南瓜哥哥、草莓姐姐、哈利小丑演出與大家同樂，配合農曆春節將至，還有書法老師現場寫一字小春聯，陪伴大小朋友度過美好周末假期。

社頭里樂公園第一期遊具以紅色襪子為主題，設計高達2層樓的攀爬式遊具，現為全鄉高度最高的遊具，有多種攀爬設施，還有不同高度的溜滑梯，以及親子盪鞦韆、涵洞等；第二期規畫設置戲水設施及公廁；第三期以芭樂為主題設計造型遊具，並進行公園內景觀綠美化等，三期工程自民國112年開始動工，歷時2年多完工。

社頭鄉長蕭浚二表示，當初規畫「社頭里樂公園」的初衷，是為讓鄉內孩童不必特地跑到外鄉鎮，在家鄉就有個遊玩的去處，才有著手規畫建置社頭鄉第一座大型共融式親子公園的想法，該公園位置選定141縣道旁，區位條件良好，具備成為重要公共休憩與觀光節點之潛力，歡迎民眾攜家帶眷一起來遊玩。