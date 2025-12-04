彰化 角逐二林鎮長 3選將浮現

彰化縣二林鎮長蔡詩傑去年曾在個人臉書貼文「彰化縣長…初試！請教臉書的好朋友們，有何意見？」一度讓網友以為他想選縣長，蔡急忙出來滅火，今年又因縣府規畫在二林與芳苑交界設置火化場，引起部分二林鎮民強烈反彈，發動連署罷免，罷免案止步二階，如今蔡詩傑兩屆鎮長任期將在明年底屆滿，他將朝退休規畫，而接棒人選，目前傳出有3人。

現任縣議員陳一惇已正式表態將參選二林鎮長，他說，確定參選是著眼於自己已連任4屆議員，做了很多事、經驗也足夠，蔡詩傑又將卸任，是個參選的好契機。陳一惇強調，他從政前曾在餐廳端過盤子、在工地工作、也曾當過加油員、司機、業務、在夜市擺攤等，「來自基層，因此也更了解基層的需求。」

陳一惇指出，近年地方合力推動二林鎮的觀光產業，但他覺得觀光已陷入瓶頸，二林科技園區目前也看不到為二林鎮帶來就業機會，他認為二林的未來應回歸務實面，加強基礎建設，並把鎮內長輩、兒童等照顧好，讓二林人有「宜居二林、幸福二林」的感覺。

二林鎮前鎮代會主席許杰霖是二林鎮最早掛上宣傳看板者，臉書也有「二林鎮代許杰霖後援會」。他表示，他在二林生長，數年前從基層代表服務至今，也知悉鄉親心聲，他會和團隊共同努力，致力為二林鎮提高商機、創造就業、長青照顧、婦孺照應、社區昇華、提升社團福利。

現任鎮民代表吳聰明也被地方點名可能參選鎮長，他對此表示，要等縣長人選出來，再做考量。