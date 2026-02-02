政治中心／綜合報導

彰化謝家因為議長謝典霖的豪宅介紹，又讓家族雄厚資產成討論焦點！過去姊姊謝衣鳯選立委，就被起底謝家白宮占用台糖土地，攤開姊弟倆過去財產申報，相當驚人，土地建物都不少，早年曾任立委的媽媽鄭汝芬也一度爆出身價超過十億。

時任彰化縣立委候選人吳音寧（2023.12.25）：「謝衣鳯家族，他們家三代當立委，代代蓋豪宅。」

上一回立委選戰，吳音寧就曾點名對手謝衣鳯，她的豪宅"謝家白宮"，違法占用台糖土地，如今弟弟謝典霖親自開箱，再站上輿論風口。

吳音寧最新曬出的空拍圖，轟謝家一代、二代、三代都在溪州蓋豪宅，台糖地成他們的私人停車場，不過翻開過去姊弟倆財產申報，弟弟謝典霖2025年公布的資產，9筆土地、8筆建物，存款416萬，股票總值1400多萬，謝衣鳯2023年公布的資產，13筆不動產，存款近3千萬，早年曾擔任立委的媽媽更一度爆出身價超過10億，父親跨足有線電視產業。謝家資產相當可觀！

彰化「謝家白宮」惹爭議！謝典霖、謝衣鳯資產再掀討論

吳音寧曬出謝家豪宅空拍圖。（圖／翻攝自吳音寧臉書）資深媒體人林育卉：「他媽媽鄭汝芬在彰化是，喊水會結凍，因為他們家，主要有兩個事業，第一個事業是做瓦斯的，第二個事業是做有線電視，這兩個事業，其實他有個特殊的名稱，叫作特許行業，也就是這一定，要跟國民黨非常好，你家才能夠有這個生意做。」台北市議員（民）洪健益：「第四台要廣告，還要經過他們家同意，他們家長期接受，地方經濟發展的利益，然後到最後面，他們用這樣來做，我只說在選民觀感上有差別。」





三代累積資產雄厚，政治路順遂，姊弟兩人從政經歷是謝典霖跑得早，2005年當選議員蟬連五屆，年紀輕輕30歲就當上議長，姊姊則是接棒媽媽選立委，任期來到第二屆，不過姊弟倆頻頻因立場不同登上媒體，2024總統大選，姐姐謝衣鳯挺侯友宜，弟弟謝典霖支持郭台銘更不惜退黨，姊弟交惡，越演越烈。

彰化「謝家白宮」惹爭議！謝典霖、謝衣鳯資產再掀討論

過去2024總統大選謝家姊弟，曾支持不同參選人。（圖／民視新聞）

前立委陳柏惟：「錢現在太多了，多到姊弟心裡不平衡，多到要來爭家產、爭權力，我跟大家保證，謝典霖一定是故意的啦。」

相較弟弟高調炫富，姊姊謝衣鳯低調許多，但各種批評沒停過，甚至被形容"三代立委，只富了謝家"。





