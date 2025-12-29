彰化 謝衣鳯選縣長 王惠美未表意見

對於立委謝衣鳯正式表態爭取參選彰化縣長，藍營彰化縣長王惠美29日參加縣府記者會，會後面對詢問時僅表示，這是公務時間，不願多談。（葉靜美攝）

明年彰化縣長選戰，繼民進黨日前拍板提名立委陳素月，國民黨方面，熱門人選立委謝衣鳯28日宣布投入選戰。國民黨彰化縣長王惠美29日被媒體追問時未表示意見，地方人士則認為謝雖然宣布參選，但仍將面臨地方派系以及家族整合上的兩大難題。

目前，國民黨除了謝衣鳯外，另有縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋也積極爭取黨內提名，兩人對謝表態參選都表達尊重。由於洪、柯都在縣府任職，洪的宣傳看板更以「榮耀彰化、美好篇章」為主題，外界好奇王惠美挺誰？王29日參加縣府記者會，面對記者詢問僅表示「這是公務時間」，不願多談。

謝衣鳯出身南彰化政治世家，祖父謝言信、媽媽鄭汝芬與她都是立委，胞弟謝典霖是現任縣議會議長，謝衣鳯的參選不僅要面臨黨內外縣長人選的挑戰，外界認為，地方派系整合及其弟謝典霖的政治動向更是她參選之路上的兩大難題。

由於地方長期認為謝家若同時包辦縣長與議長，「府會一家親」恐引發選民觀感不佳，加上謝典霖近來動作頻頻，外傳他也有意選縣長，更使選情顯得詭譎多變。

外界對於謝典霖要選縣長、還是爭取議長連任仍霧裡看花，有黨內人士就不諱言表示「很難說」，加上他曾在本月的藍營餐會中表示，明年1月初宣布其政治動向，更讓外界充滿聯想。但不管如何，在多人爭取提名情況下，除非脫黨參選，否則勢必要黨內協調，協調不成再辦理初選，黨內人士預估，縣長人選最快可望在農曆年前後敲定。

綠營類初選民調以謝衣鳯為唯一假想敵，有黨內人士就認為謝衣鳯表態參選並不令人意外，由於謝衣鳯與陳素月都是南彰化選出的立委，也認為兩人實力相當，有得拚。