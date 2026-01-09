彰化「赤腳善人」冷到穿鞋！賴士田穿拖鞋捐款家扶兒原因曝

彰化「赤腳善人」賴士田(圖左四)穿拖鞋捐款家扶兒。(記者劉曉欣攝)

〔記者劉曉欣／彰化報導〕以「赤腳善人」稱號、在彰化縣行善的賴士田，連續3年都選在春節前來捐款，賴士田今天穿上平日難得一見的拖鞋，他笑說，為了能夠健康多做幾年善事，既然「有歲」了，天氣冷就穿鞋，不要固執己見。

賴士田多年來以佛堂「八德堂」為名捐錢或物資，今年是第4度走入彰化家扶中心，帶來自己與眾人愛心的善款25萬元，4年來總計捐出75萬元，陸續還會捐助彰化縣23個鄉鎮市與3個社福機構，能讓更多有需要的人，都能過個好年。

廣告 廣告

賴士田長年走到那裡都是打赤腳，因為他很喜歡光著腳丫的感覺，雖然他熱愛自己的「真皮」鞋子，實際上，他年輕時卻是做拖鞋的生意，也因此他賣拖鞋卻不穿鞋子，也成為所有人對他最深刻的印象。

不過，賴士田說，他所捐出的款項，除了是自己省吃儉以外，主要是他在為八德堂信眾問事服務時，眾人所給的隨喜金。他說，他快要80歲了，為了能夠健康做善事，覺得天氣冷到受不了，該穿鞋就穿鞋，這也是他個人獨到的寒流指標，看他穿上鞋子，就代表寒流來了，他要把身體照顧好，才能多做幾年善事來幫助別人。

彰化「赤腳善人」賴士田發給家扶兒加碼的開運紅包。(記者劉曉欣攝)

彰化「赤腳善人」賴士田發給家扶兒加碼的開運紅包。(記者劉曉欣攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

全台「凍番薯」！今年首波寒流達標

台南巨無霸「黃金」綠鬣蜥長期逍遙法外 終於被捕了！

台灣65歲以上人口破20％邁入「超高齡社會」新生兒跌幅創紀錄

台客又失格？日本車站行李堆放照瘋傳 日作家點出「大地雷」

