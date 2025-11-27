彰化一車撞兩車釀一傷 駕駛涉肇逃 警循線追查
中部中心 / 中部綜合 報導
台中大里區有貨車駕駛大白天就酒駕，還在學區開車碰撞轎車，所幸無人傷亡，警方到場，駕駛酒測值高達0.53毫克，依照公共危險罪移送。另外，彰化員林則發生肇逃車禍，一輛轎車在路邊猛撞兩車後肇事逃逸，還留下車牌在肇事現場，警方正循線逮人。
休旅車撞車後逃逸 現場還留下車牌 警方循線追人。（圖／翻攝畫面）
黃色轎車在路旁倒車，才正準備起步，後方一輛休旅車砰的一聲撞過來，撞擊力道之強大，肇事車輛保險桿連帶車牌也噴飛。影片另外視角曝光，休旅車猛撞轎車又推撞另外一輛車，波及兩車後，竟然肇事逃逸。救護車緊急到場，因為車禍還造成一名駕駛頸椎不適送醫，車禍發生在26日晚間10點多彰化員林，巨大撞擊聲響，鄰居都出來查看。撞車落跑還造成一名駕駛受傷，警方掌握車牌，要查緝肇逃駕駛到案。
貨車駕駛酒駕上路 酒測值高達0.53毫克。（圖／翻攝畫面）
另起案件發生在台中大里區，警方處理車禍，對肇事駕駛實施酒測，酒測值高的離譜，不知道駕駛喝了多少，還敢開車上路，加上當時正值放學時間，在學區路邊前後撞車，好險沒有撞到人，駕駛開著公司車貨車，卻喝茫發生車禍，警方帶回偵辦，駕駛被依公共危險罪，依法送辦。
原文出處：彰化員林一車撞兩車釀一人傷 駕駛涉肇逃 警方循線追查
