彰化「送肉粽」行經路線曝光！鄉代提醒3件事要注意

彰化縣伸港鄉將於本月24日聖誕夜將舉行傳統祈福路祭「送肉粽」科儀，相關消息曝光後，引發地方居民關注。為避免民眾誤解或過度恐慌，地方民代與村辦公室近日陸續出面說明儀式內容與行進路線，呼籲大家以平常心看待，尊重傳統信仰，同時配合相關交通與生活動線調整，讓儀式順利進行、地方安定。





彰化伸港鄉舉辦「送肉粽」儀式…行經路線全曝光！鄉代提醒「3件事」要注意

林明鴻已透過臉書轉發相關公告，提醒沿線住戶及用路人提前留意時段與路線。（圖／翻攝自林明鴻臉書）

伸港鄉代表林明鴻指出，此次「送肉粽」科儀預計於24日晚間7時開始，至深夜10時30分左右結束。儀式隊伍將自溪底路出發，沿途行經濱海路、西北營頭，接著轉往西濱橋下直行，通過西營頭與西南營頭後，最終送往伸港白色海豚屋附近海域出海。林明鴻已透過臉書轉發相關公告，提醒沿線住戶及用路人提前留意時段與路線，儘量避開行經範圍，以免影響儀式進行。

依循地方習俗，儀式進行期間，建議沿線住戶關緊門窗、儘量留在室內。（示意圖，與本文無關／華影國際提供）

林明鴻也提醒，依循地方習俗，儀式進行期間，建議沿線住戶關緊門窗、儘量留在室內，避免在路邊駐足圍觀。若民眾在路上巧遇儀式隊伍，應保持尊重，低調轉向或繞道行駛，切勿尾隨或穿越隊伍。有民眾若感到心中不安，也可依民間信仰在門口懸掛簡單的避邪物，例如把掃把倒立放在門頭。他強調，「送肉粽」屬於安民心、送走厄煞的宗教儀式，請以平常心看待，無須驚慌。





