彰化 一選區皆強棒 綠議員增提１席

民進黨彰化縣黨部16日完成縣議員登記，由於第一、第二及第七選區都有超額登記情形，依程序會先進行協調，協調未果再進行民調，臨時執委會22日晚間開會後，第一選區確定增加提名1席，在翁慧玟退選情況下，已不需要再進行初選，第二選區將在27日進行民調，第七選區則擇日協調。

第一選區原規畫提名5席，但有莊陞漢、李成濟、許雅琳、楊子賢4位現任縣議員尋求連任，彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明轉戰縣議員，另有前彰化縣長翁金珠外甥女翁慧玟登記參選，一度形成7搶5，翁慧玟最終因無法以新名字參與民調宣布退選，在各參選人實力相當且堅強下，連署要求召開臨時執委會討論增加提名席次，臨時執委會22日晚間開會後，確定提名席次由5席增加至6席，第一選區不用辦理初選。

第二選區原規畫提名3席，藍駿宇尋求連任，福興鄉長蔣煙燈轉戰縣議員，另有蔡匡威、施喻旋登記參選，縣黨部在23日邀集4人進行協調，但4人都堅持參選，縣黨部表示，將在27日進行初選。

第七選區原規畫2席，但除李俊諭尋求連任外，另有回鍋參選縣議員的江熊一楓及前縣議員黃盛祿的妻子陳似梅登記參選，江熊一楓因涉及助理費案在押中，由其夫婿前立委江昭儀代表登記，一度遭質疑兩份參選資料筆跡有異，後經律師出具相關文件，22日晚間臨時執委會討論後，因登記文件齊備，通過資格審查，已確定可參選，目前該選區尚需進行協調，縣黨部表示，將徵詢3人意見後，另訂日期協調。