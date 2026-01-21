彰化 一選區議員提名席次 綠將重新討論

民進黨在彰化縣的地方選舉，除母雞確定由立委陳素月擔綱縣長候選人，縣議員等也都在16日完成登記，競爭激烈的第一選區原為7取5，在翁慧玟因無法以新名字參加民調宣布退選後，目前6取5，各參選人連署要求召開臨時執委會重新討論提名席次，縣黨部表示，臨時執委會預計民調前召開。

民進黨在第一選區（彰化區）現有許雅琳、楊子賢、李成濟、黃柏瑜、莊陞漢5席議員，下屆規畫將提名5席（包含1席女性），許雅琳、楊子賢、李成濟、莊陞漢4人尋求連任，黃柏瑜參選彰化市長，另有彰化市長林世賢、芬園鄉長林世民轉戰縣議員，此外，還有全新面孔的前彰化縣長翁金珠外甥女翁慧玟投入選戰，競爭相當激烈。

廣告 廣告

第一選區參選人在20日協調無果，各參選人認為，林世賢為現任彰化市長、林世明是現任芬園鄉長；莊陞漢、楊子賢、李成濟和許雅琳4位是現任縣議員；而新人翁慧玟是翁金珠外甥女，每位參選人都有實力和戰力，可為民進黨拓展第一選區選票，有利縣長選情，並有機會在議會增長席次，增加民進黨團戰力，連署要求召開臨時執委會，針對提名席次等相關事宜再予討論。

縣黨部表示，第一選區登記參選議員踴躍，參選人希望透過召開臨時執委會，針對提名席次進行討論以符合黨內民主程序，臨時執委會預計將在民調前召開。

另，21日再次協調時，近日才改名的翁慧玟原名曾于倢，卻因民進黨章規定，「候選人於初選登記前12個月內變更姓名者，於民意調查中仍使用其更名前之原姓名。」，由於不能使用新名字「翁慧玟」做民調，翁慧玟發聲明稿表示，身為黨員當然會遵守黨規，她以「翁慧玟」之名登記後，其後也都以「翁慧玟」做宣傳，此規定令團隊措手不及，決定退選。