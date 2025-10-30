彰化 防疫不烤大豬 原民節改搗麻糬

彰化縣原住民族文化節將在11月8日登場，往年現場都有烤大豬活動，今年碰到非洲豬瘟攪局，將改以搗麻糬取代，縣長王惠美（左三）體驗搗麻糬。（葉靜美攝）

受台中爆發非洲豬瘟影響，將於11月8日舉行的彰化縣原住民族文化節，把往年活動中必不可少的烤大豬活動，改以搗麻糬取代；而受豬隻禁宰禁運15天影響，彰化知名的爌肉飯業者另推新產品滷雞腿，顧客反應不錯，但禁宰禁運延長豬隻飼養時間，業者雖不擔心解禁後的肉質口感，但屆時若豬肉脂肪增加，恐增加餐飲業成本。

彰化縣現有原住民族共有16族，至今年9月底，平地原住民3546人、山地原住民則有3687人，合計有7233人，一年一度的彰化縣原住民族文化節活動將在11月8日於彰化縣立體育館圓形廣場登場，有12支隊伍、超過600人參加傳統體能與舞蹈競賽，人數歷年最多，現場還有超過20攤原住民市集共襄盛舉，主辦單位30日舉辦宣傳記者會。

彰化縣長王惠美表示，為發揚各族文化特色，當日有聯合主祭祈福儀式，她期許各族朋友把彰化當成第二個故鄉，在彰化縣都能受到最好的照顧服務，同時將原住民族文化及語言向下扎根。參加傳統體能競賽及舞蹈比賽的原住民為求得好成績，許多人在9月就開始利用假日及晚上時間練習。

縣議員陳榮妹表示，今年的參賽隊伍是歷年最多，活動雖沒有眾所期待的烤大豬，但提供搗麻糬活動，歡迎大家11月8日一起體驗原住民的文化特色。

豬瘟衝擊下，彰化許多知名的小吃業者也受影響，阿璋肉圓、阿三肉圓等業者被迫休市，阿泉爌肉飯30日推出滷雞腿，限量300支，業者謝泊宏表示，滷雞腿新品成本比爌肉高，顧客反應還不錯，以後也會限量推出。彰化市開店一甲子的車路口肉羹則暫時改為雞肉羹。

對於禁宰禁運延長豬隻飼養時間，民眾普遍擔心屆時肥肉增加恐影響口感，謝泊宏表示，爌肉滷製前都會把多餘的脂肪處理掉，就算解禁後，口感也不會受到影響，但他也坦言，豬肉脂肪若增加，也將使成本增加。