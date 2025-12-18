彰化 限期回收 直播帶貨進口化粧品 汞超標1.6萬倍

食藥署證實，琇莉有限公司輸入美白乳霜檢出重金屬汞，含量高達16500ppm，須在明年1月4日前完成下架回收。（本報資料照片）

近來蘇丹紅化粧品引發關注，又傳出彰化琇莉有限公司進口的疑似韓國美白乳霜含重金屬汞，且檢出汞含量高達16500ppm（限量為1ppm），超標1.6萬倍，須在明年1月4日前完成下架回收。彰化縣衛生局表示，琇莉公司4年前也有販售含汞化粧品紀錄，已加重裁罰3萬元。

有民眾向食藥署陳情，彰化琇莉公司進口美白乳霜含汞。經彰化縣衛生局價購、食藥署檢驗確認含汞16500ppm。根據《化粧品衛生安全管理法》，化粧品不得含有汞成分，以定量極限1ppm為法規標準，該批產品已超標1.6萬倍。

彰化縣衛生局表示，該款汞超標的美白乳霜，是由越南籍直播主、琇莉公司負責人武琇莉自行自越南帶貨入台，總數有10瓶，已全數售出。另該批美白乳霜是越南當地熱銷商品，包裝寫韓文、產地寫韓國，但武琇莉聲稱不清楚是不是越南當地業者從韓國進口。

食藥署醫粧組副組長陳映樺說明，彰化縣衛生局已於12月4日啟動第一級回收，令業者在明年1月4日前完成不合格產品下架回收；屆期未完成者，得處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

值得注意的是，琇莉公司過去已有輸入化粧品含汞的違規紀錄。食藥署表示，琇莉公司於民國110年因販賣含汞化粧品，遭彰化縣衛生局裁罰2萬元，並回收銷毀108盒違規產品；今年再次販售含汞化粧品，衛生局因此加重裁罰3萬元。

皮膚科醫師邱品齊示警，該公司已被2次發現輸入產品含汞，「這真的需要注意了！」不過陳映樺指出，近2年（113到114年）食藥署聯合地方衛生局稽查、品質監測等專案計畫，皆未檢出化粧品重金屬不符合規定，此案屬於個案。