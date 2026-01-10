彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！屋主揭來由

生活中心／李明融報導

彰化縣福興鄉出水橋邊的一處龍虎古宅，因與高雄知名景點蓮池潭的「龍虎塔」相似意外成為遊客新打卡點，也被稱為「彰化版龍虎塔」引發關注，事實上，這景點在1983年落成，至今已有43年歷史，同時也是當地居民心中的特殊地標，屋主也受訪分享這棟建築物的來由。

彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！43年歷史神似「高雄知名景點」屋主揭來由

彰化「龍虎神壇」落成於1983年，僅晚了高雄蓮池潭的龍虎塔7年。（圖／翻攝福興生活大小事 臉書）

彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！43年歷史神似「高雄知名景點」屋主揭來由

屋主陳棕信他阿公陳八在屋內主持「朱府五方壇」，主祀朱府千歲，香火興盛。（圖／翻攝福興生活大小事 臉書）

廣告 廣告

彰化「龍虎神壇」落成於1983年，僅晚了高雄蓮池潭的龍虎塔7年，屋主陳棕信說，這棟一層樓的鋼筋水泥建築，是他阿公陳八在屋內主持「朱府五方壇」，主祀朱府千歲，香火興盛，當時是由信眾集資20萬元興建的神壇，在屋前兩側加建「龍虎鬥」隧道樓梯，神壇前的圍牆頂還曾有許多小動物塑像，包括十二生肖、大象和鶴等。一樓平房有左右入口樓梯特別做成「左青龍、右白虎」的特色，成為當地人童年玩捉迷藏的好去處。

彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！43年歷史神似「高雄知名景點」屋主揭來由

當時是由信眾集資20萬元興建的神壇，在屋前兩側加建「龍虎鬥」隧道樓梯，神壇前的圍牆頂還曾有許多小動物塑像。（圖／翻攝福興生活大小事 臉書）

福興鄉長就在臉書社團「福興生活大小事」貼出彰化龍虎塔的照片，內文指出信眾從「龍喉入」上樓，再下樓「虎口出」，就可「踏龍上天干，踏虎下地支。」有趨福避凶的歲時吉祥譬喻。院落中也有八卦池、涼亭、日月泰山石敢當等設施，可見當年無限風光的景象。陳棕信說「阿公過世後，就沒有神明問事了，朱府五方壇等同歇業，信眾香火不再，是他和兄、嫂都從事教育工作，覺得應該保留這棟有特色的民宅」，讓更多人知道這裡曾經的故事，同時也歡迎大家來參觀，踏訪龍虎古宅，沾染吉祥的采氣。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：彰化「隱藏版龍虎塔」登新打卡點！43年歷史神似「高雄知名景點」屋主揭來由

更多民視新聞報導

妹子當自己嬰兒「反向緊抱」騎士！誇張畫面惹怒網友

下週「1月颱」將生成？專家揭「生成時間」

空軍不放棄搜救辛柏毅！「三仙台鏡頭君」深夜全直擊

