彰化「鹹粥嬤」愛孫回來了！涉詐失聯2年遭中國遣返 議員曝阿嬤已準備好烘爐

彰化伸港鄉鹹粥嬤的愛孫疑涉詐騙失聯兩年，今（5日）傳出已遭中國遣返回金門，阿嬤準備好烘爐等待愛孫回家。翻攝賴清美臉書



彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年3月出境至泰國後失聯，讓靠賣鹹粥維生的75歲阿嬤日夜牽掛，今（5日）傳出黃男已在中國服刑完畢被遣返，目前人在金門準備回家，「鹹粥嬤」接到愛孫電話欣喜不已，準備好烘爐期待他歸來。

中國公安3日在未事前通知台方的情況下，搭乘兩班小三通交通船押解10名台籍男子遣返回金門，大多為2019年中國公安在緬甸逮捕、逾200名詐欺嫌疑人中的台籍嫌犯，其後被中國法院判刑，刑滿後即以遣返方式送返台灣。

廣告 廣告

如今傳出，此次被遣返金門回台人員中包括「鹹粥嬤」愛孫黃姓男子，他疑似涉入詐騙已失聯兩年，今年1月因為鹹粥嬤收到中國公安局寄來的信函，內容指稱黃男因涉詐被拘留於山西省看守所，她求助彰化縣議員賴清美而受到關注。

賴清美稍早在臉書發文證實「鹹粥嬤」愛孫回台消息，並親自前往阿嬤家恭喜，並表示：「鹹粥阿嬤最高興的是孫子有打電話回來！目前在金門！等一切張羅好了應該就可以回家！阿嬤已經把烘爐準備好了⋯滿心歡喜等著愛孫回來！」

更多太報報導

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

10台男柬埔寨涉詐被抓「中國突遣返」8人遭通緝！小三通旅客嚇傻

中配錢麗宣揚武統遭廢居留 華碩員工爆「人資監視下打包走人」