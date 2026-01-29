彰化 黃厚綿確定披綠袍 藍將協調

彰化縣福興鄉長蔣煙燈2屆任滿，將轉戰縣議員，民進黨籍鄉公所祕書陳巧芬、鄉民代表黃厚綿均有意參選接棒，縣黨部29日公布初選民調結果，確定由黃厚綿上陣。國民黨則有前鄉長陳文福、縣議員黃俊源表態，若2人都堅持參選，藍營將先啟動協調，協調不成再辦初選決定人選。

民進黨彰化縣黨部1月12日至16日展開鄉鎮市長等基層選舉登記作業，黃厚綿、陳巧芬都登記參選。黃厚綿曾擔任1屆里長，後來選上鄉民代表；陳巧芬原為蔣煙燈參選鄉長時的輔選團隊成員，現為鄉公所祕書，縣黨部於21日協調。

因黃厚綿不退讓，首次參選的陳巧芬也堅持參選到底，在協調無果下，縣黨部決定以民調定輸贏，民調28日晚間登場，縣黨部29日公布結果，由黃厚綿代表民進黨參選福興鄉長。縣黨部主委楊富鈞表示，民調結果揭曉後，陳巧芬展現風度向黃厚綿道賀，並表示尊重民調結果，會全力支持黃。

國民黨方面，陳文福曾任1屆鄉代會主席、1屆鄉長，本屆鄉長選舉迎戰尋求連任的蔣煙燈，而黃俊源則連任2屆縣議員，2人實力都不容小覷。陳文福認為自己一直勤走基層，深獲選民認同；黃俊源強調自己較年輕，且為現任縣議員及鄉黨部主委，較具優勢。

由於國民黨尚未開始黨內登記，若2人都堅持參選，勢必將先做黨內協調，協調不成再以初選決定由誰出線代表國民黨參選鄉長。

此外，民眾黨籍福興鄉民代表黃怡雯也被點名可能參選鄉長，據了解，她目前仍在評估選鄉長或縣議員，較傾向選議員，但尚未做最後決定。