彰化「2025田中光影聖誕踩街嘉年華」12/20點燈上場

彰化「2025田中光影聖誕踩街嘉年華」，12月20日、本週六歡樂點燈上場！（圖：田中鎮公所提供）

彰化田中鎮公所為歡喜迎接耶誕節，會同當地基督長老教會、天主堂，訂於12月20日(本週六)盛大舉辦「2025田中光影聖誕踩街嘉年華」，將和「2026田中燈節」一起點燈上場；除獻唱詩歌、發放「幸福許願馬」小提燈，更邀請炫光舞團、在地表演團體共同攜手踩街報福音，祝福鄉親年年豐收、闔家平安！

充滿喜氣的耶誕節即將到來，彰化田中鎮公所，特別會同田中基督長老教會、田中天主教堂盛大舉辦「2025田中光影聖誕踩街嘉年華」，訂於12月20日、也就是本週六，將和「2026田中燈節」一起點燈歡樂上場。

田中鎮長蕭淑芬表示，今年活動有3大亮點：除了由長老教會及天主教堂的「唱詩班」，將攜手獻上一系列充滿溫馨的「聖誕詩歌」；充滿喜氣的「2025聖誕燈飾」與「2026田中燈節」將聯袂點燈，讓田中鎮各街區充滿五彩絢麗又繽紛的燈海，並首度公開「幸福許願馬」小提燈，在現場限量發放；還邀請炫光舞團、在地多元的表演團體，結合光影舞蹈表演與聖誕老公公、大小天使共同攜手踩街報佳音，祝福所有田中的鄉親和遊客，能夠年年豐收、闔家平安，準備迎接新年、新氣象！

至於「2026田中燈節」，則是融入「馬年意象」設計多元又豐富，有駿馬造型的燈飾、象徵福祿串串相連的彩色葫蘆燈籠串、充滿童趣風格的紙飛機燈飾、象徵團聚圓滿的團圓燈布置，還有精彩的主燈「騎福米寶耀馬年」，象徵著馬到成功、五穀豐收。（李河錫報導）