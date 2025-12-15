彰化10公尺夢幻聖誕樹點燈，聖誕嘉年華熱鬧登場迎佳節。圖／彰化縣政府提供





為迎接聖誕佳節，彰化縣政府於縣立美術館前廣場打造高達10公尺的夢幻聖誕樹，並攜手彰化縣音樂河社會福利協會，於14日下午舉辦「2025愛在彰化聖誕嘉年華園遊會暨點燈活動」。活動由縣長王惠美、彰化縣音樂河社會福利協會創辦人阮慧玲等人共同主持點燈儀式，正式為彰化揭開溫馨歡樂的聖誕序幕。

王惠美表示，今年聖誕樹主燈自即日起展出至民國115年3月1日，主燈高度達10公尺，每日於下午5時30分至晚間10時亮燈，成為夜間最吸睛的節慶地標。緊接著「月影燈季」也將於12月27日登場，為迎接馬年的到來，特別將八卦山大佛風景區打造為充滿童趣的「跳跳馬戲團」主題燈區，同樣展出至明年3月1日，邀請民眾把握時間前來欣賞。

彰化10公尺夢幻聖誕樹點燈平和國小舞蹈班精彩演出。圖彰化縣政府提供

王惠美指出，聖誕節是感恩與分享的日子，感謝平和國小舞蹈班在寒冷天氣中帶來精彩演出，也感謝彰化縣音樂河社會福利協會用心規劃活動，結合園遊會與多元才藝表演，讓鄉親共同感受聖誕佳節的喜悅與溫暖。她也感謝各教會牧師長期為民眾提供心靈支持，並表示彰化的持續進步，仰賴縣府與鄉親攜手努力，才能共同打造更幸福的城市。

彰化縣音樂河社會福利協會創辦人阮慧玲表示，感謝縣府團隊及各界的支持，讓活動得以順利舉辦，期盼透過聖誕節的氛圍，將關懷與祝福傳遞給更多人，祝福大家平安喜樂、聖誕快樂。

園遊會愛心捐贈合影。圖／彰化縣政府提供

梅鑒霧紀念長老教會牧師吳怡賢則表示，感謝縣府的大力協助，盼藉由聖誕活動將愛與關懷送到社會各個角落，並特別邀請弱勢團體參與、提供園遊券，讓他們在活動中感受到溫暖與祝福。

縣府表示，今年聖誕樹主燈以高達10公尺的規模打造，主燈底座採雙層暈光設計，搭配豐富光影層次，營造溫馨夢幻的夜間氛圍，周邊融入彰化地景剪影等在地元素，巧妙結合節慶與地方特色，歡迎民眾前來拍照打卡、共度美好佳節。

彰化10公尺夢幻聖誕樹點燈活動現場。圖／彰化縣政府提供

