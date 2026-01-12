彰化10大易肇事路段出爐！大埔路居冠 每星期近3件車禍

彰化縣114年10大易肇事路段及路口名單揭曉，以彰化市居多，縣警局推測與人口愈密及交通流量大，致使交通事故發生機率提高有關。（彰化縣警局提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣114年10大易肇事路段及路口名單揭曉，最危險路段由彰化市大埔路奪冠，每星期發生近3件車禍，而彰化市旭光路與光華街口、彰化市中山路2段與光復路口則榮登最危險路口，兩路口一年發生車禍多達17件，而由統計資料可見，10大易肇事路段及路口以彰化市居多，縣警局推測與人口愈密及交通流量大，致使交通事故發生機率提高有關。

依彰化縣警局的統計，114年10大易肇事路段第一名為彰化市大埔路有149件，平均每2至3天，就發生一次車禍，其次彰化市中華西路有128件、彰化市彰鹿路有103件、鹿港鎮中山路有83件、大村鄉山腳路80件、彰化市中央路78件、秀水鄉中山路74件、彰化市民族路73件、北斗鎮中華路70件、第十名彰化市彰水路有69件。

前10大易肇事路口分別為彰化市旭光路與光華街口有17件、彰化市中山路2段與光復路口有17件、彰化市中山路與中央路路口有16件、彰化市中興路與大埔路口有16件、彰化市三民路與民生路口有15件、和美鎮道周路與愛華路口有15件、彰化市中山路2段與旭光路口有13件、彰化市中山路2段與孔門路口有13件、彰化市中正路2段與曉陽路口有13件、彰化市中正路二段與中華路口有13件。

彰化市大埔路在去年初，由縣府選定作為全縣首條友善人行道示範道路，一度引發當地商家及居民反彈，攤開統計數字，彰化市大埔路高居全縣10大易肇事路段第一名，在10大易肇事路口，彰化市中興路與大埔路口也是第4名，就有民眾直言，不管交通標線如何更改，行車時放慢車速並遵守標線通行，才是平安回家最重要的準則。

縣警局表示，10大易肇事路段及路口以彰化市居多，可見人口愈密集都會區，及交通流量大的路段路口，交通事故發生的機率就愈高，呼籲用路人養成守法習慣及提升守法意識，以降低事故、保障用路人行的安全。

