彰化114年下半年消費申訴1373件 線上遊戲類居首

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣政府統計114年下半年消費申訴案件有1373件，類別最多是線上遊戲，有138件，其次是車輛類110件，呼籲民眾玩線上遊戲時應避免用外掛程式及多人使用帳號，以免發生糾紛。

彰化縣府今天發布新聞稿說明，114年7月1日至12月31日共受理消費申訴1373件，較113年同期882件，新增491件。就消費爭議類型分析，線上遊戲類以138件居首，車輛類110件居次，電器及周邊產品類86件排名第3，補習類74件及房屋類72件排名第4及第5。

縣府說明，線上遊戲發生爭議主因包括玩家疑使用外掛程式或違反遊戲規則，遭遊戲公司停權、封鎖或凍結；也有玩家質疑加值功能、抽獎機率等遊戲機制，不夠公開透明或有說明不實情形，另有未成年子女未經父母同意購買大量遊戲點數，引發糾紛。

縣府表示，車輛類消費爭議主要以車輛異音、引擎故障、剎車不靈等瑕疵為主；電器及周邊產品類以商品瑕疵、解約退費等爭議為大宗；補習類消費爭議原因主要是消費者對補習內容不滿意或認為不符合需求時，或補習班改採線上教學或關閉分校時等爭議。

縣府指出，房屋類消費爭議以水管阻塞、漏水、地磚不平等、租賃、交屋延遲及隱瞞重要資訊等遭投訴最多。

縣府呼籲，消費者遊玩線上遊戲，應避免使用外掛程式及將帳號提供多人使用，以免遭遊戲公司以違反規則為由停權；購買汽車要簽訂汽車買賣契約時，要注意契約書是否符合經濟部汽車（中古汽車）買賣定型化契約應記載及不得記載事項，及業者是否依規定給予新車3日及中古車2日審閱期，也應注意契約是否載明保固里程及期間等事項，避免發生爭議。（編輯：黃世雅）1150122