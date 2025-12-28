彰化115年公告土地現值及地價 地王仍蟬聯彰化市民族路商業區

▲彰化縣115年公告土地現值及公告地價，開化寺前民族路兩側蟬聯最高地價區段。（圖／彰化縣政府提

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣115年公告土地現值及公告地價作業，經彰化縣地價及標準地價評議委員會評議通過，115年地王仍由彰化市的民族路東側-中華路至合作金庫彰營支庫(商業區)蟬聯，宗地公告土地現值每平方公尺21.58萬元(每坪約71.3萬元)，相較去年微幅調漲0.61%；公告地價為每平方公尺9.36萬元(每坪約30.9萬元)，與前期持平未調漲。

地政處表示，115年地價調查作業期間（113年9月2日至114年9月1日），全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期減少，成交價格及地價調查結果，則微幅上漲。整體而言不動產市場呈現「量縮價穩」趨勢。

本次考量地價變動情形、地方財政需要、社會經濟狀況及民眾負擔能力等因素，及檢討地價區段間之地價均衡性，經本縣地價及標準地價評議委員會綜合評估通盤考量後審議結果，公告土地現值整體較114年微調2.16％，全縣26鄉鎮市共7,720個地價區段有約3成凍漲；至於公告地價整體較113年微調3.64％，採漸進平穩方式調整，地價區段亦3成左右凍漲。預計於115年1月1日依法公告。

地政處再次提醒，公告土地現值係為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響。另因115年適逢重新規定地價，本縣受理申報地價期間為115年1月2日至115年2月2日上午（末日遇星期六順延，星期例假日不受理申報），並提供現場、郵寄、傳真及網路申報地價方式，土地所有權人或管理人可擇一方式向轄區地政事務所申辦。另依據平均地權條例第16條規定，土地所有權人得參考115年公告地價在增減20％以內申報地價；如未辦理申報地價者，則按公告地價80％作為申報地價，該申報地價並依法作為課徵地價稅之基準。