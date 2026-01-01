彰化115年福利民生新制 落實宜居城市願景

迎接2026年，彰化縣政府為打造「宜居幸福城市」，宣布自1月起推動一系列民生新制。縣長王惠美表示，縣府團隊持續優化縣政，今年度重點鎖定生育支持、長者健保及身障友善環境，透過加碼補助與中央政策接軌，全方位減輕縣民負擔。

在鼓勵生育方面，彰化縣政府大幅提高生育補助。自115年1月1日起，設籍彰化之新生兒，第一胎補助新台幣3萬元、第二胎5萬元，第三胎以上更提高至8萬元。此外，為關懷準媽媽，縣府同步推動「好孕卡」，孕婦每完成一次產檢即可領取500元電子票證補助，最高可領14次，實質減輕產檢交通與營養負擔。

針對高齡健康防線，縣府特別針對長者最困擾的帶狀疱疹（皮蛇）推出疫苗補助。自1月20日起，設籍彰化滿1年之65歲以上長者（含55歲以上原住民），低收及中低收入戶可免費接種2劑；一般長者則僅需負擔6,000元，即可享有市價高達2萬元的完整保護，落實預防醫學。

在營造無障礙環境上，交通友善措施亦有感提升。持有身心障礙停車證或專用車牌者，於彰化縣路邊停車格停車，每日累計免費時數提高至4小時，讓弱勢族群出行更無礙。

除地方福利外，彰化縣府也配合中央政策執行多項新制。包括勞工最低工資調升至月薪29,500元、時薪196元；同時放寬育嬰留停與家庭照顧假之申請彈性，並強化病假保障。針對經濟弱勢族群，中央亦調升低收與中低收入戶生活津貼，縣府將全力協助合格縣民申請，確保社福資源精準到位。

彰化縣政府強調，115年各項新制皆以縣民需求為核心，未來將滾動式檢討政策成效，將福利落實於生活各角落，讓彰化成為有感升級的幸福城市。