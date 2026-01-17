彰化119消防節鹿港熱鬧登場 192位績優消防人員受表揚

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣消防局今（17）日下午在鹿港文開國小舉行年度119消防節慶祝暨表揚活動，縣長王惠美親自頒獎，現場並安排祈福儀式及親子消防闖關，氣氛隆重溫馨。

今年消防節活動選在鹿港舉行，結合鹿港新祖宮、老街與桂花巷等歷史景點，將消防專業、在地信仰與觀光特色融為一體。活動由彰化縣長王惠美主持，頒發績優消防、義消及防火宣導人員獎項，並安排祈福儀式與親子闖關活動，讓民眾在寓教於樂中認識防災知識。

王惠美表示，她剛至鹿港新祖宮參拜祈福，期盼所有縣民及消防夥伴在新的一年平安順遂。她指出，119是守護鄉親生命財產的重要保障，也是消防、義消及防火宣導人員的榮耀日。

彰化縣消防局舉行119消防節慶祝活動，縣長王惠美親自頒獎表揚192位績優消防及義消人員，現場並安排祈福與親子消防闖關活動。（縣府提供）

今年共有192位同仁獲獎，她代表縣府向大家表達最高敬意。王縣長感謝議長謝典霖及縣議會支持，並指出，縣府自108年至114年已投入4億4,300萬元更新消防器材與車輛，近2年民間捐贈32輛救護車，讓全縣26鄉鎮市至少配置一名高級救護技術員（EMT-P），並建立AI精準消防平台，榮獲「韌性與創新獎」肯定。未來將持續增加EMT-P人力，確保緊急救護精準到位。

議長謝典霖表示，表揚大會前先至新祖宮參拜祈福，祈求所有執勤人員新的一年出入平安、任務順利。彰化縣義勇消防總隊長黃錢明也指出，消防工作辛苦，今日獲獎同仁更是表現傑出，感謝王縣長及縣府持續更新器材，成為消防同仁最堅強的後盾。

活動中，王惠美帶領消防局幹部、義消及地方代表至新祖宮舉行祈福儀式，祈求縣內風調雨順、國泰民安，也為所有消防、義消及救難人員祈願平安。鹿港老街與桂花巷周邊則規劃「觀光 × 防災」闖關活動，民眾可邊欣賞古街風貌，邊學習火災逃生、心肺復甦術及家庭防災知識，兼具教育與親子互動。

典禮頒發114年度共13個獎項，包括「全國鳳凰獎消防楷模」、「全國鳳凰獎義消楷模」、「彰化縣消防楷模」、「救護英雄榜」等，192位績優人員接受表揚，場面莊重而溫馨。