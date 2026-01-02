彰化12鄉鎮市花海盛開 享受田野悠閒時光

記者張溎壕／彰化報導

冬天也能賞花！彰化12個鄉鎮市花海盛開，從波斯菊到向日葵，還有拔蘿蔔、抓泥鰍、焢窯等趣味農村體驗，彰化縣長王惠美誠摯邀請大家，安排假期來賞花、拍照，享受田野裡的悠閒時光。

冬天別只待在家裡，來彰化走一圈吧！彰化縣政府多年推動「冬季裡作期間種植景觀作物計畫」，鼓勵農民種植大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、百日草等花卉，把農田變成漂亮花海，也讓遊客能近距離感受農村風情。

今年全縣景觀作物面積達283公頃，其中花海面積3公頃以上的鄉鎮市有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉和埤頭鄉。雖然不是每個花海都有活動，但大部分農民都很熱情開放田區，讓民眾自由參觀、拍照留念。

「2026春遊彰化賞花海」活動熱鬧接力登場！田中鎮「望高瞭」花海裡，有用稻草做的「蠟筆小新」和「小小兵」，配上大片波斯菊，非常好拍。芬園鄉的花海暨拔蘿蔔活動也很受歡迎，今年擴大到2公頃農地，提供5萬根蘿蔔，民眾可以親手拔蘿蔔、帶回家，體驗滿滿收穫的樂趣。

接下來還有秀水鄉「金陵花海節」、鹿港鎮「花遊記」、彰化市「Bloom 彰化－浪漫相遇」、花壇鄉「焢吧焢焢～來焢吧！」以及社頭鄉「社頭農遊季」等活動，每個地方都有不同花海主題和農村趣味體驗。除了賞花，還能品嘗在地特色小吃、抓泥鰍、焢窯，甚至和稻草藝術、彩燈裝置合照，大小朋友都玩得開心。

縣府表示，今年春節，溪州公園還有「2026花在彰化」活動（2月17日大年初一至3月1日），千萬別錯過這片壯麗花海，用相機留下最繽紛的春日回憶！

彰化12個鄉鎮冬季花海綻放，邀民眾走入田野賞花、拍照，體驗農村特色活動。（記者張溎壕攝）