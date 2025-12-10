彰化139線又出事! 重機騎士過彎不慎撞路樹一度昏迷

中部中心／黃毓倫、羅宇翔、李文華 彰化報導

彰化縣道139又撞了！一名22歲廖姓男子，騎著紅牌重機，行經著名的死亡彎道，疑似過彎不慎，失控撞上路樹，一度撞到昏迷，沒有生命跡象，幸好緊急送醫搶救，撿回一命。消息傳開引發網友熱議，而這輛紅牌重機，新車市價大約50萬元，騎士恐怕得噴一大筆費用修車。

車禍瞬間畫面曝光，一名重機騎士，失控撞向路樹，人車倒地，騎士當場撞昏，一動也不動，後方騎士發現，趕緊停下來，有的幫忙報案，有的指揮交通，沒多久救護車趕來，將傷者抬上救護車。

花壇消防分隊小隊長劉耕憲：「到達現場後發現男性患者一名，臉部及肢體多處擦傷，給予適當處置及頸圈後，就近送往彰化基督教醫院。」





彰化139線「死亡彎道」又出事 紅牌重機騎士撞路樹一度昏迷

機車零件因撞擊碎裂，網友研判修車費用應該不少錢。（圖／民視新聞）









這起車禍發生在彰化139縣道8.5公里處，彰化市往芬園方向，過去車禍頻傳，部分路段甚至被稱為死亡彎道。警方調查，傷者是一名22歲廖姓男子，撞樹前剛經過彎道。

彰化交通分隊長翁維辰：「一部大型重機車，疑似因過彎時操作不慎，而自撞一旁的路樹，所幸經送醫救護後，意識清楚沒有生命危險。」

消息傳開，網友熱烈討論，有人研判這台紅牌新車要價將近50萬，騎士這一撞，車輛損壞，損失慘重。重回車禍現場，還可以看到機車零件，騎士撞上的路樹是小葉欖仁，因為樹形優美常被種為行道樹，但秋冬落葉多，當地民眾說，容易造成車輛打滑，過彎要更小心。





彰化139線「死亡彎道」又出事 紅牌重機騎士撞路樹一度昏迷

139縣道事故頻傳，警方加強取締違規。（圖／民視新聞）









民眾：「這又有樹葉會打滑，因為這小葉欖仁更滑，（你剛才騎過來兩個彎感覺如何），兩個彎喔，因為我載我太太，所以說一定要減速，我平常因為有測速照相我會減速。」

為了降低139縣道事故發生頻率，警方強化取締違規，呼籲民眾行經139縣道注意車速，過彎減速，避免釀成事故害人害己！





