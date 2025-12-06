彰化139線重機撞超跑！騎士噴飛左手骨折送醫

彰化縣芬園鄉大彰路與員草路口今（6）日晚間7點10分左右發生重機與超跑碰撞事故，25歲曾姓騎士遭撞飛倒地，全身多處擦挫傷、左手骨折，經消防人員包紮後送往南投草屯佑民醫院救治，所幸意識清楚、無生命危險。

彰化縣芬園鄉大彰路與員草路口今（6）日晚間7點10分左右發生重機與超跑碰撞事故，25歲曾姓騎士遭撞飛倒地，全身多處擦挫傷、左手骨折。（圖/警方提供，下同）

彰化警分局表示，25歲的曾姓男子騎乘紅牌大型重機車，沿139縣道由南投往彰化市方向直行，行經大彰路與員草路口時，與30歲陳姓男子駕駛的紅色豐田「牛魔王」Supra跑車發生碰撞。陳姓駕駛當時沿139縣道由彰化市往南投方向行駛，在事故地點左轉時與直行的重機車相撞。

廣告 廣告

事故現場可見重機與超跑零件散落一地，碰撞力道相當猛烈。曾姓騎士當場噴飛倒地，左手骨折且身上多處擦挫傷，但意識清楚；陳姓駕駛則沒有受傷。警方到場後對雙方進行酒測，兩人酒測值皆為0.00MG/L，且持照正常。警方目前正釐清詳細事故原因，後續將依相關跡證還原事發經過。

延伸閱讀

印尼蘇門答臘洪災山崩逾900死！災民冒險求助

超辣變臉醫美網紅涉毒被捕！警方家中查獲搖頭丸、大麻煙彈

台中社區住戶高處誤推落冰箱 管理員遭嗆「小心沒工作」