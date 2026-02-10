彰化139線「死亡彎道」半個月奪2命 男大生自撞搶救8h不治

花蓮縣 / 綜合報導 您有看過這麼離奇的畫面嗎？有民眾PO出影片，只見鐵軌旁一個深綠色的「草叢」竟然沿著軌道移動，掀起熱議。原來是一名男子砍完竹子後在鐵軌旁行走，但整個人都被竹葉擋住，才出現這個奇景。對此，警方表示民眾的行為已經違規，擅闖軌道最高可罰5萬元。列車突然減速慢行，你發現哪裡不對勁了嗎，沒發現也沒關係，因為司機員發現了。列車人員說：「停車停車。」左前方，有個深綠色草叢，就這樣待在鐵軌旁的碎石上，乍看之下，跟旁邊的雜草毫無違和，但仔細一看，這草堆竟然會移動。民眾說：「就有點詭異，就為什麼他會動啊，(以為是)動物吧。」但這不是野生動物，而是一名男子，昨(9)日下午，出現在花蓮富里車站附近。民眾說：「怎麼有這麼多人玩這麼危險的事情，我覺得可能社會教育要再加強。」男子說，自己只是砍完竹子後，揹著行走，但整個人都被竹葉擋住，再加上擅闖鐵軌，讓所有人都捏把冷汗。警方說：「車頭也會有鏡頭拍到，那個不行，那都是違規的。」警方獲報到場苦勸，因為走在軌道旁的行為，不只危險還違規。鐵路警察局花蓮分局玉里派出所副所長劉發隆說：「後續將依違反鐵路法偵辦，將處以新台幣一萬元以上，五萬元以下罰緩。」這起移動草叢驚魂記，造成部分列車減速慢行，影響交通，幸好沒釀出意外，所有人都平安無事，但離譜行為仍然不可取。 原始連結

