彰化139線「死亡彎道」又出事！20歲騎士連人帶車噴飛 腦出血搶救中

9日下午，一名20歲的機車騎士，行經彰化縣芬園鄉139線大彰路，突然失控衝撞路旁草叢，連人帶車拋飛出去，警消獲報趕抵，騎士失去生命跡象，經搶救後恢復心跳，但仍未脫離險境。而139線大彰路又被稱為「死亡彎道」，半個月前才有一名20歲重機騎士發生事故死亡，如今又出事故，不禁讓人議論紛紛。

彰化「死亡彎道」又出事故，20歲騎士失控噴飛，腦出血命危搶救中。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午，該騎士行經139線大彰路時，不明原因失控自撞，連人帶車拋飛，當場失去生命跡象，警消獲報後趕抵，緊急將他送往秀傳醫院，經搶救後恢復心跳，但昏迷指數僅剩3。院方指出，騎士因重創出現腦出血，目前已轉往加護病房，尚未脫離險境。警方正持續釐清事故原因及經過。

