彰化139縣道再傳事故！ 19歲男大生騎仿賽車過彎失控噴飛送醫

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

彰化縣花壇鄉139縣道再傳機車事故。一名19歲男大學生昨（23）日晚間騎乘仿賽車型機車時，行經彎道路段疑似操作不慎，車輛突然打滑失控，整個人當場噴飛。所幸男大生意識清楚，僅受擦挫傷，送醫後無生命危險，詳細肇因仍待釐清。

彰化縣花壇鄉139縣道再傳機車事故。（示意圖／unsplash）

警方調查指出，事故發生於昨晚7時許，施姓男大生騎乘普通重型仿賽車型機車，沿花壇鄉環山路、139縣道由西往東行駛，行經一處彎道時疑因操作不慎，導致車輛失控打滑，連人帶車摔飛倒地，造成四肢多處擦挫傷，機車車頭也因撞擊嚴重毀損。

彰化縣消防局接獲通報後，立即派遣花壇分隊人車趕赴現場，對傷者進行止血、包紮等緊急處置，隨後將其送往醫院治療。經院方檢查，施姓男大生僅為皮肉傷，無大礙，已返家休養。



