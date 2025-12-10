22歲廖姓男子騎乘50萬元重機，在彰化139縣道過彎失控撞樹，一度失去生命跡象！所幸救護人員及時施行CPR，成功恢復心跳將他送醫，最終脫離生命危險。這條被稱為「死亡彎道」的139縣道因風景優美成為熱門跑山路線，但也因山路彎道多而車禍頻傳，警方呼籲騎士應謹慎駕駛，小心路面的落葉，避免悲劇再次上演。

彰化139縣道再出事！22男騎重機過「死亡彎道」自撞路樹，險命危 。(圖／民眾提供)

彰化139縣道再次發生嚴重車禍，一名22歲廖姓男子騎乘價值約50萬元的紅牌重機，在過彎時疑似操作不慎而失控撞上路樹。事故發生後，廖姓男子一度失去生命跡象，所幸救護人員迅速到場施行心肺復甦術，成功恢復其心跳，並立即將他送醫救治，最終脫離生命危險。這條被稱為「死亡彎道」的139縣道因風景優美而成為熱門跑山路線，但也因山路彎道多而車禍頻傳。

廖姓男子一度失去生命跡象，所幸救護人員迅速到場施行心肺復甦術，成功恢復其心跳。(圖／民眾提供)

這起事故發生於7日下午4點多，地點位於彰化139縣道8.5公里處的彰化市往芬園路段。當廖姓男子騎過彎道時，重機突然往路肩偏移，直接撞上前方的樹木。後方的騎士目睹整個過程，立即停車並報案求助。救護人員抵達現場後，發現廖姓男子已經失去生命跡象，立即為他進行心肺復甦，確認恢復心跳後，考慮到頸部可能受傷，特別加裝頸圈後將他送往醫院治療。

廖姓男子經送醫救護後意識恢復清楚，沒有生命危險。(圖／TVBS)

彰化交通分隊長翁維辰表示，所幸廖姓男子經送醫救護後意識恢復清楚，沒有生命危險，且酒測值為零。對於事故原因，重機業者推測可能是騎士恍神，在過彎時沒有抓好角度，導致車輛外拋失控。

139縣道部分路段甚至被稱為「死亡彎道」。(圖／TVBS)

139縣道因其優美的風景而成為許多機車騎士喜愛的跑山景點，但山路彎道多，車禍事件頻繁發生，部分路段甚至被稱為「死亡彎道」。雖然警方已在沿途加強取締並設置對向來車提醒標誌，但仍無法完全避免意外發生。

除了過彎角度的問題外，路肩上的樹葉也可能是造成事故的原因之一。(圖／TVBS)

有民眾認為，除了過彎角度的問題外，路肩上的樹葉也可能是造成事故的原因之一。民眾指出，特別是小葉欖仁的樹葉更容易造成打滑。所幸這次事故中，廖姓騎士因為獲得及時救護而撿回一命，避免了「死亡彎道」再添一名犧牲者。

