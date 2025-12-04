彰化139縣道意外！騎士撞上台電施工錐噴飛20公尺 左腳骨折脫臼送醫

記者陳佳鈴／彰化報導

陳姓騎士行經該路段時，疑似未察覺前方路況變化，先撞上交通錐後重心失衡，機車隨即向左側翻覆。由於撞擊力道猛烈，陳男整個人被拋飛。（圖／翻攝畫面）

彰化「139縣道」又出事了！今(4日)一名54歲陳姓男子上午騎乘機車行經大彰路一段5.5公里處時，疑似未及時注意前方施工警示，直接撞上台電工程擺放的交通錐，整個人與機車被拋離約20公尺，現場畫面駭人。陳男送醫後意識清楚，所幸無生命危險。

事故發生於上午10時許，事發路段正由台電委外承包商進行工程施工，業者已依規定申請路權，並在施工點前方機慢車優先道放置交通錐示警，另有工作人員在現場進行交通指揮。

廣告 廣告

陳男整個人被拋飛，連同機車向前滑行約20公尺，倒臥路面時滿身傷勢，情況相當危急。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查指出，陳姓騎士行經該路段時，疑似未察覺前方路況變化，先撞上交通錐後重心失衡，機車隨即向左側翻覆。由於撞擊力道猛烈，陳男整個人被拋飛，連同機車向前滑行約20公尺，倒臥路面時滿身傷勢，情況相當危急。

彰化縣消防局接獲報案後立即派遣救護人員抵達現場。救護隊發現，陳男全身多處擦挫傷，左腳則出現明顯骨折與脫臼，疼痛難耐，但仍維持清醒狀態。救護人員立即將他送往醫院進行進一步治療。

警方後續對陳男進行酒測，結果為零，排除酒後駕駛因素。警方將進一步調查，釐清事故成因與責任歸屬。

更多三立新聞網報導

好市多「全球店王」將取消免費停車 南屯大叔：公有市場用地怎可收費？

台中購物節吸200億！「1縣市」貢獻11億奪冠軍 網讚嘆：果然是富豪市

嚇！台中男吃黑輪「包包掉出衝鋒槍」全場驚呆 警：已鎖定身分

包餃子誤加1中藥老闆吃了毒發身亡 員工驚：以為是胡椒粒

