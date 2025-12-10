彰化139縣道「死亡彎道」又出事！ 22歲騎士撞路樹險喪命

彰化縣芬園鄉139縣道著名的「死亡彎道」，7日下午再度發生驚險車禍。22歲廖姓男子騎車價約50萬元的大型紅牌重機，疑因車速過快失控自撞一旁路樹，一度失去生命跡象，還好緊急送醫撿回一命。

廖姓男子騎50萬元的大型紅牌重機，疑因車速過快失控自撞一旁路樹。(圖/翻攝畫面)

事發地點位於芬園鄉139縣道8.5K處，廖男騎車於大彰路（139縣道）由彰化市往芬園方向騎乘時，不慎自摔撞到路樹。由於撞擊力道大，廖男當下從機車上噴飛後重摔在地，後方的另一名重機騎士目睹，趕緊打求救電話，救護人員到場時，發現廖男已無呼吸心跳，緊急把他送往彰化基督教醫院搶救，所幸目前已無生命危險。

廣告 廣告

車禍現場零件散落一地。(圖/翻攝畫面)

警方指出，廖男酒測值為零，排除酒駕可能。詳細肇事原因待釐清。警方也嚴正呼籲，139線縣道部分路段彎道眾多，用路人行經時務必放慢車速、保持安全距離、專心駕駛，切勿危險超車或競速，以確保自身與他人的安全。

延伸閱讀

影/20萬誤丟回收箱！警翻箱奮救尋回失金 失主喜極而泣

3分鐘吃4罰單噴4200！騎士怒譙被針對 警：不同路口違規

2千坪農地被倒瀝青慘變「大峽谷」！主嫌里長劉添財收押