彰化14歲國中生借3萬遭地下錢莊逼債！「借錢獎狀」貼電線桿引熱議

[Newtalk新聞] 彰化一名年僅14歲的國中生，今年暑假向地下鐵莊借貸3萬元，簽下本票要償還10%重利，無力償還遭到追債，該名國中生在社群平台公開求助，竟遭人製作「借錢獎狀」、「還錢獎狀」，張貼在街頭電線桿及反光鏡上，變成熱門打卡景點，警方已介入調查。

14歲國中生在社群平台表示，自己被地下錢莊逼債，不知道怎麼辦，並貼出向地下錢莊借款3萬元、年利率10%借據和本票。貼文被大量轉載，隨後在國中生學校附近陸續出現「借錢獎狀」、「還錢獎狀」，變相追債。

校方指出，該名國中生屬於中輟生，經常不到校上課，日前透過網路訊息得知借貸事件，隨即啟動關懷機制，確認學生安全無虞，而家長已知悉孩子借錢情形，並已與對方聯繫，承諾將協助處理後續事宜。

警方指出，3萬元本票與10%高利率，調查是否涉及《刑法》第344條重利罪；其次，查辦張貼個資海報的違法行為，另外將與校安系統合作，釐清是否有不法組織介入校園或涉及賭博等情事。

