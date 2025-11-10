彰化15萬顆毒雞蛋流入9縣市 9項蛋品緊急下架

食藥署昨（9日）晚間緊急發布重大食安事件，彰化某畜牧場生產的4批雞蛋，檢驗出芬普尼代謝物殘留超標三倍。（圖／彰化縣衛生局提供）





非洲豬瘟危機才剛解除，雞蛋又出事！食藥署昨（9日）晚間緊急發布重大食安事件，彰化某畜牧場生產的4批雞蛋，檢驗出芬普尼代謝物殘留超標三倍，約15萬顆流向9縣市，通路緊急下架回收。

衛生局人員拿起雞蛋全數回收，食藥署通報，彰化一間畜牧場生產的4批雞蛋經過檢驗發現農藥殘留芬普尼超標，數值高達0.03PPM，遠遠超過法定標準。共15萬顆流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市通路商。雖然不是全部都被汙染。蛋目前已經預防性下架。

這次是第一次，用溯源碼追蹤蛋品，而檢驗出為農藥蛋的分別是四日鮮蛋、巨的卵、大巨蛋、悠活鮮蛋、富翁洗選、初卵頭窩蛋、四季巨蛋、香草園洗選蛋、鮮健蛋品洗選蛋。而這些蛋品，在全聯、楓康等通路都買得到，目前已經通報販售通路，公告提供顧客退貨。

不過衛生局稽查當天，農藥蛋所剩不多，也賣到剩31盒，民眾恐怕已經將農藥超標的雞蛋吃下肚，芬普尼常被用來對付螞蟻或是紅火蟻，毒物科醫師表示，誤食恐怕危害中樞神經系統，也可能對肝臟、腎臟或是甲狀腺造成健康風險。依照食安法規定，食品若含農藥或動物用藥超標，可處新台幣6萬元到2億元的罰鍰。

