彰化15萬顆芬普尼蛋恐下肚
衛福部食藥署9日晚突公布，彰化縣一處蛋雞場生產4批雞蛋，經檢驗發現「芬普尼代謝物」含量超標，市售包裝蛋品共9品項、15萬顆雞蛋受影響，流向全台9縣市，食藥署緊急通知各縣市衛生局下架回收。通路商表示，被認定有問題的雞蛋8日已全面下架。毒物專家顏宗海建議，最重要是釐清汙染源為何？主管機關需要進一步分析監測。
飼料未檢出芬普尼 排除場內汙染
對於芬普尼汙染源，農業部強調，第一時間已派員針對該蛋雞場雞籠、雞蛋、飼料等項目進行檢驗，全數呈現「芬普尼未檢出」，初步可排除案場內汙染可能，因此沒有擴大抽查周邊其他蛋雞場規畫。至於來源究竟為何，農業部說，尚需彰化縣農業、衛生單位進一步追查，不排除係因環境汙染、周邊農田施用芬普尼導致。
芬普尼為國內許可環境用藥，主要作用為殺滅農作物上之害蟲以及環境中或犬貓身上之扁虱、跳蚤和蜱蟲，但農業部嚴禁用於飼養禽畜。
食藥署中區管理中心主任林旭陽說，彰化縣衛生局執行今年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫時，在小城百貨埔心店抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」，檢出芬普尼代謝物含量0.03ppm，不符合殘留容許量標準0.01ppm。
林旭陽指出，這批洗選雞蛋共626盒，於10月23日生產，彰化縣衛生局在11月4日檢出後，隔日命業者將蛋品下架、停止販售，但只回收83盒，已有543盒賣出。
超標3倍 4日檢出8日已下架
彰化縣衛生局繼續清查生產該批雞蛋的畜牧場，8日發現另外3批號檢出微量殘留，分別是在10月27日、30日及11月3日包裝賣出。
林旭陽表示，受影響雞蛋共約15萬顆，已流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，緊急要求衛生局下架回收，停售該牧場來源蛋品。
全聯表示，彰化縣衛生局7日清查旗下據點雞蛋有農藥殘留要求下架，當天該據點便將相關產品下架，並未拖延，因政府單位陸續更新有問題產品批號，公司需要全面清查，被認定有問題的商品8日已全面下架，消費者可憑原交易發票至購物分店辦理退貨。
食藥署公布應下架市售包裝蛋品包含四日鮮蛋、巨的卵（白殼雞蛋）、大巨蛋（白殼雞蛋）、悠活鮮蛋（白殼雞蛋）、富翁洗選蛋（白殼雞蛋）、初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）、四季巨蛋（白殼）、香草園洗選蛋、鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）共9品項。
醫師：食用恐引起神經系統病變
民國102年歐洲陸續爆發雞蛋芬普尼殘留事件，台灣在106年也曾淪陷，當時農委會防檢局抽查發現，位於彰化的連成、國賀和文政蛋雞場驗出芬普尼數值過高，之後查驗全國蛋雞場，有44家不合格，不合格率約為3.01％，當時從畜牧場端銷毀、下游通路封存的可疑蛋超過150萬顆。
8年後，雞蛋又被驗出芬普尼殘留。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海說，芬普尼在動物實驗中證實可能致癌，會增加甲狀腺癌風險，雖在人體仍無致癌證據，但大量暴露仍可能引起神經系統病變。現最重要的是釐清源頭，為何雞場會有汙染，汙染源為何？主管機關需分析監測。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，彰化縣這處蛋雞場以往抽驗沒有農藥超標問題，此次出貨的15萬顆蛋並非全數是問題蛋，僅溯源編碼為「I47045」蛋品有農藥超標，衛生局派員抽驗該場不同批號、生產日期雞蛋，10件中有8件合格，顯示汙染源並不具持續性及全面性，仍需農政單位進行後續查驗，消費者若買到溯源編碼為「I47045」蛋品，應盡速退貨。
