彰化2億賽車隊封街競速 車迷搶睹價值3千萬夢幻車

彰化縣 / 綜合報導

一年一度的彰化賽車節今（17）日在彰化高鐵站周邊登場，現場除了有眾多賽車好手聚集，還有總車價超過2億元的車隊參加，另外有車迷為了目睹價值3千萬元的夢幻車款，一早就從高雄北上來參觀。這次活動也特別封街舉辦，把街頭打造成賽道並採計時賽制，讓參賽選手們在比賽中飆速競技，爭奪冠軍。

賽車引擎聲響徹整條街道，來到彎道快速過彎，賽車手們展現高超的駕車技巧，一年一度的彰化賽車節，17日再度於彰化高鐵站周邊的街道封街舉行，參賽者在賽道上即興甩尾燒胎，現場除了聚集眾多賽車好手，賽車本體也非常豪華，除了有總車價超過2億的車隊來參加，還有這輛藍色的阿波羅賽車，新車價高達3千萬元。

廣告 廣告

車隊成員說：「這台車全世界只限量6台，台灣這是唯一一台。」民眾VS.記者說：「專程來這邊看車嗎？，對，台灣很少見。」民眾說：「對喜歡賽車的愛好者來說很好。」

千萬賽車出現民眾慕名而來，現場也有車迷準備單眼相機，要捕捉賽車經過的瞬間，活動中還有年僅17歲的賽車手來參賽，戴上頭套穿好裝備，坐進賽車內做好參賽準備，17歲賽車手林永程說：「全台灣最大的賽車活動，有機會當然是來參加，今天的成績，我自己感覺上是還可以，開起來的感覺都很棒。」

這次的活動比賽，採計時賽為主，在最短時間跑完賽道就算勝出，選手們開著賽車在街道上飆速，盡可能爭取賽事最高榮譽。

原始連結







更多華視新聞報導

服務區當賽車場？群聚呼嘯競速 觸公共危險警喊罰

2026彰化賽車節將登場 集結國內外選手競技

斗六封街賽車.經典款齊聚 拉力冠軍飆速炫技

