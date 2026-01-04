彰化2天6人無呼吸心跳！醫籲三高族：這動作最危險

彰化縣消防局統計1月2日上午8時到今天上午8時，共48小時間有6人非創傷性OHCA 。（葉靜美攝）

今日白天溫度回升，依中央氣象署的資料，彰化的氣溫落在12至21度間，溫差仍非常大，近兩日冷氣團發威，全台多地出現入冬低溫，讓人冷得非常有感，消防局統計，彰化縣從1月2日上午8時到今天清晨8時，共48小時間有6人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳)，明（5）日將有新一波冷氣團南下，提醒民眾注意保暖。

根據彰化縣消防局的統計，1月2日上午8時至3日上午8時，有3位OHCA病患，都是女性，年齡最高82歲、最年輕72歲，通報時間分別在早上8點16分、下午4點25分及晚間6點27分。

而在1月3日上午8時至今日早上8時，也有3位OHCA病患，則全是男性，年齡最高85歲、最年輕71歲，通報時間則都在下午至夜間時段，分別為下午3點34分、6點及深夜11點42分。

消防局強調，非創傷OHCA24小時救護平均值為3件，與近2日統計數字相當，且OHCA案件代表救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表為猝死案件，且患者送醫後急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因應由醫生判定。

宏仁醫院總院長王斯弘醫師提醒民眾，低溫對心血管疾病患者是很大的考驗，因為身體突然接觸冷空氣，很容易造成心臟血管劇烈收縮，呼籲有三高的民眾按時服藥，也要留意保暖，起床後不要馬上起身，採洋蔥式穿法添加衣物，再溫熱身子起床，避免身體不適。

