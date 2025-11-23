彰化2釣客遭浪捲走 獲救無呼吸心跳

2釣客遭浪捲走 ，其中一位飄2公里。（圖／東森新聞）





彰化縣伸港鄉海尾出海口今（23日）清晨7時左右發生一起意外，2名釣客落稅被浪捲走，被救起時已失去生命跡象，在醫院持續搶救。

今日清晨5名釣客在岸邊垂釣時，突遭海浪襲擊，其中2人被捲入海中。其他釣客見狀立即通報警方與消防單位。警消人員趕抵現場迅速展開救援行動，先將60歲游姓男子救起，緊急送往醫院搶救。

救援釣客。（圖／東森新聞）

兩位釣客落海。（圖／東森新聞）

另一位落水的61歲的林姓男子則因被海流沖離岸邊約2公里，現場緊急請求空勤直升機支援，最終將人吊掛上岸。

兩名落海釣客被救起時皆已無呼吸心跳，目前在醫院持續搶救中。警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查釐清。

