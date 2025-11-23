彰化2釣客遭浪捲走 獲救無呼吸心跳
彰化縣伸港鄉海尾出海口今（23日）清晨7時左右發生一起意外，2名釣客落稅被浪捲走，被救起時已失去生命跡象，在醫院持續搶救。
今日清晨5名釣客在岸邊垂釣時，突遭海浪襲擊，其中2人被捲入海中。其他釣客見狀立即通報警方與消防單位。警消人員趕抵現場迅速展開救援行動，先將60歲游姓男子救起，緊急送往醫院搶救。
另一位落水的61歲的林姓男子則因被海流沖離岸邊約2公里，現場緊急請求空勤直升機支援，最終將人吊掛上岸。
兩名落海釣客被救起時皆已無呼吸心跳，目前在醫院持續搶救中。警方表示，事故詳細原因仍待進一步調查釐清。
更多東森新聞報導
5歲女童「聽媽媽的話」 爬迪士尼郵輪欄杆拍照竟墜海
阿聯酋貨機衝出香港機場跑道 2地勤撞落海死亡
阿聯酋航空貨機 香港機場衝出跑道墜海2死
其他人也在看
阿布絲出道3年首辦個唱！數度哽噎淚灑舞台 直言曾感到迷失
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「新世代超級女強音」阿布絲於21日晚上在三創ClapperStudio舉辦首場個人演唱會《欸！布要鬧》，這場演唱會對她來說意義非凡...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鹹酥雞買365元遭轟拜金女！情侶鬧分手 業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完
近日一名女網友因鹹酥雞買了365元，被男友怒斥「拜金女」，隨後她怒提分手，引爆網路熱議。對此，有業者立馬跟上話題，推出「拜金套餐」，直呼「一定讓你吃不完！鏡報 ・ 2 小時前
月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押
本報綜合報導 高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋…中華日報 ・ 16 小時前
中信盃黑豹旗》大物游擊手陳柏凱身高187公分 身為象迷想跟老哥對決
2025年第13屆中信盃黑豹旗大溪高中挺進8強，陣中游擊手陳柏凱一出場，就被球探鎖定，而他不但敲出安打，也展現出穩定守備，而他目標未來希望可以先旅外，或是有機會進入中職，跟老哥陳品宏對決。TSNA ・ 17 小時前
爐子忘關火外出 廚房冒濃煙午仔魚燒到「臭火搭」！
近來忘關爐火引發火警層出不窮，彰化市茄苳路一處三合院民宅今天（22日）中午突然冒出濃煙，鄰居發現後向消防局通報，消防人員與警方趕抵現場，卻不見住戶，所幸門未鎖進屋內查看，竟是廚房正在煎午仔魚冒出濃煙，研判住戶烹煮午餐時忘記關火就外出，消防員火速端起鍋具放置屋外地面，並進行通風疏散濃煙，所幸未釀重大災自由時報 ・ 1 天前
鏡論／小心綁票通緝令
中共連出狠招，先是重慶公安「立案偵查」立委沈伯洋；繼而，泉州公安局對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，徵集二人「違法犯罪線索」，稱二人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」。這戲還沒完，不定什麼時候，老共還會祭出第三批名單。鏡報 ・ 8 小時前
台中屢傳「偷排廢水」案！大里區、太平區近3年共已查獲118次
即時中心／高睿鴻報導台中市近年發展建設迅速，卻也因此衍伸大量汙染環境案，市府環保局今（23）說明，光是近3年於「重災區」大里區、太平區，就共計查獲118家次違反《水污染防治法》，處分金額高達965萬2250元；其中，今（2025）年於大里區中興路一段查獲，某食品加工業排放製程廢水，未符合放流水標準，也依法告發並處台幣109萬2000元罰鍰。民視 ・ 2 小時前
鄭文燦對2026 「心如止水」？ 凌濤：無風不起浪、端看賴清德態度
媒體人吳子嘉近日爆料民進黨桃園市前市長鄭文燦有意回鍋參選，昨被多名民進黨議員轉述鄭本人說法打臉。國民黨桃園市議員凌濤則認...聯合新聞網 ・ 2 小時前
金馬獎揭曉 中市：多部補助及協拍作品得獎與有榮焉
（中央社記者郝雪卿台中23日電）第62屆金馬獎頒獎典禮昨天落幕，由台中市府補助及協拍的「96分鐘」等多部影片獲獎，台中市新聞局長欒治誼今天表示，已在第一時間向劇組恭賀，市府深感與有榮焉。中央社 ・ 2 小時前
紓解家庭照顧者壓力 親子野餐音樂會登場
根據衛生福利部統計，新北市身心障礙人數截至去年底有18萬3542人，新北市智障者家長協會今天下午將在板橋音樂公園舉辦「活力、希望、愛」親子野餐音樂會暨社會福利宣導嘉年華，有音樂、劇團、歌唱、手語舞蹈、帶動唱等活動，希望舒緩家庭照顧者的沉重壓力，認識社福資源，提供身心障礙者更妥適的照護。自由時報 ・ 4 小時前
院版財劃法出爐 許宇甄反批未提試算表
[NOWnews今日新聞]行政院院會日前通過「財劃法修正案」，盼下週就能付委審查。對此，國民黨立委許宇甄今（23）日卻反批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，空有一堆繞口令般的繁複公式，卻沒...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷
新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。自由時報 ・ 2 小時前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 19 小時前
黛安芬下月底將停止中國大陸市場營運
德國內衣品牌黛安芬（Triumph）宣布，自12月31日起停止在中國大陸的營運。中時財經即時 ・ 2 小時前
行動不便老翁受困台17線 口湖警暖心協助返家
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林口湖鄉一名吳姓老翁因醫療代步車故障卡在台17線路旁，所幸北港警分局口湖聯合所員台灣好報 ・ 1 天前
暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥
總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，正式開始前，紅毯旁已聚集大批粉絲，開心等待偶像現身。中央社 ・ 21 小時前
基隆仁愛之家將轉型社福園區 議員建議打造長照衛政大樓
基隆市立仁愛之家目前僅養護大樓營運，其餘老舊房舍因年久失修，院民已移轉他處安置，市府將採BOT（興建、營運、移轉）+ROT（重建、營運、移轉）模式轉型為社會福利綜合園區，已上網公告招商。議員建議將衛生局與長照所等單位一併整合進園區，打造完整的「基隆長照衛政大樓」。謝國樑表示可納入未來規劃。自由時報 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前