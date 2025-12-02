彰化20日歲末演唱會 孫淑媚等熱唱陪民眾迎新年

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）彰化縣政府20日在彰化縣立體育場舉辦歲末演唱會，邀「情歌王子」李聖傑、金曲獎歌后孫淑媚及歌手陳華等演出，陪彰化鄉親迎接2026年。

宣傳記者會今天在彰縣府舉辦，彰化縣長王惠美說，邀9組實力歌手開唱，用音樂點燃熱情，而當天只要憑11月及12月在彰化消費的發票兌換摸彩券，就有機會帶走台中日本雙人來回機票及機車等大獎。

她說，除演唱會，14日在彰化縣立美術館廣場有點亮耶誕樹活動，大家期待的「2026彰化月影燈季」27日點燈，一直展到2026年3月1日 。

王惠美表示，2026彰化月影燈季將和彰化子弟九把刀執導的2026年春節賀歲電影「功夫」合作，燈季舉辦時的週五到週日推出限定版電影主題燈光秀，點燈當天也有神秘嘉賓出席。（編輯：李明宗）1141202