彰化2026國際海牛文化節邁入第8年 媽祖5聖筊擇定6月7日舉行

彰化縣長王惠美現場擲筊擇定2026國際海牛文化節於6月7日舉行。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府二十一日在芳苑鄉普天宮舉辦擲筊祈福儀式，由縣長王惠美請示媽祖二0二六國際海牛文化節活動舉辦日期。王惠美表示，一年一度國際海牛文化節，今年活動邁入第八年，在普天宮媽祖聖示下，以五聖筊擇定國曆六月七日(農曆四月二十二日)舉行，歡迎全國鄉親屆時來芳苑拜媽祖、體驗海牛文化，漫步海空步道觀賞潮間帶的美麗生態。

王惠美表示，感謝海牛學校魏清水校長努力推廣海牛文化，在二0二0年登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。近年來縣府協助海牛飼養及訓練工作，現有十二頭海牛，未來將用系統化方式進行繁殖與訓練，讓遊客得以體驗漫步在潮間帶上的海牛，參與採蚵活動。

王惠美指出，近年來縣府持續深耕芳苑地區，從普天宮、西華宮，到油籽學堂、王功漁港、王功燈塔等景點，結合蚵嗲、花生糖、枝仔冰等在地美食，打造多元旅遊行程，讓民眾能親身體驗豐富的漁村風情。

芳苑鄉長林保玲表示，每年舉辦的國際海牛文化節是全台唯一的海牛文化，並打造芳苑海空步道吸引數十萬人潮來芳苑鄉旅遊，歡迎民眾於春節期間來芳苑觀光走春。

農業處表示，芳苑鄉自古是漁業熱絡區域，在芳苑沿海地區的潮間帶牛車採蚵是日治時期迄今仍使用的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業。

為保護芳苑潮間帶牛車採蚵文化及維持傳統漁法並展現芳苑沿海地區特有特色，彰化縣芳苑鄉海牛觀光協會已於一一0年成立，持續進行海牛保育工作。縣府藉由辦理國際海牛文化節活動，讓海牛文化能永續傳承。