彰化2026年地王還是「它」！土地公告現值每坪逾70萬元

〔記者劉曉欣／彰化報導〕沒猜錯！彰化縣26鄉鎮市的地王繼續由彰化市開化寺前的民族路兩側的商業區穩坐冠軍寶座，宗地公告土地現值每平方公尺21.58萬元，換算下來為每坪約71.3萬元，跟去年相比，微幅調漲0.61％，公告地價則凍漲，每坪約為30.9萬元 有關彰化縣2026年公告土地現值及公告地價作業，已由彰化縣地價及標準地價評議委員會評議通過，預計於115年1月1日依法公告。除了確定地王寶座不變以外，整體公告土地現值將比2025年調漲2.16％，但全縣有3成凍漲，大約有7720個地價區段都維持原狀。而在公告地價部分，整體微調3.64％，也同樣大約有3成凍漲。 地政處表示，根據地價調查期間，也就是2024年9月2日到2025年9月1日，全縣不動產市場呈現「量縮價穩」，因為，實價登錄買賣案件交易量較前一期來得減少，成交價格則微幅上揚。而公告土地現值主要作為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾如果沒有買賣或是贈與等不動產移轉情況，就不會因現值調整而影響。

