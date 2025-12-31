彰化23歲孕婦跑郵局突羊水破裂 救護員「原地接生」！人牆守護寶寶誕生

記者潘靚緯／彰化報導

懷孕39週的孕婦前往彰化員林市中正路郵局辦業務，突然羊水破裂求助。(圖／翻攝畫面)

2025年歲末，大家期待迎接新的一年，但有寶寶迫不及待，趕在跨年夜前提早報到。29日下午接近5點左右，一名張姓孕婦到彰化員林市中正路郵局辦業務，等待期間突然羊水破裂，郵局同仁與熱心民眾機警通報救護人員，緊急接生，順利在郵局大廳產下一名男嬰，好在母子均安。

救護人員判斷孕婦為急產，決定原地在郵局大廳接生寶寶，熱心民眾幫忙圍成人牆保護隱私。(圖／翻攝畫面)

彰化郵局表示，事發當天下午約4點50分左右，23歲的張姓孕婦在櫃檯等候辦理業務時，突然間腹痛、羊水破裂，嚇得站立在原地不敢動，郵局同仁察覺後不敢大意，立即撥打119請求救護車支援，一邊安撫孕婦情緒，並迅速清出周圍空間，維持通風與動線順暢。

救護人員抵達後，得知孕婦懷孕周期已39周，嬰兒胎頭已下降，判斷為急產，決定不移動產婦，直接在郵局內接生，救護人員當場把毯子拉高，當作臨時圍欄，其它正在洽公的多位民眾，也放下手邊事務，自發性圍成一圈人牆，保護產婦，協助遮擋視線，讓醫護人員與產婦能夠安心。

張姓產婦在郵局大廳生下寶寶，所幸母子均安，彰化郵局局長特地前往探望。(圖／翻攝畫面)

大約經過20分鐘，救護人員順利接生，男嬰洪亮的哭聲，傳遍整個郵局大廳，讓在場民眾都鬆一口氣，產婦與寶寶隨後由救護車送往醫院觀察，所幸母子狀況穩定。提供金融郵務服務的郵局，搖身一變成為守護寶寶，迎接新生命誕生的場所，讓郵局增添喜氣。

