彰化24歲男情緒失控砸貓咪！內臟破裂致死 二審減刑原因曝光

彰化一名24歲陳姓男子因長期飽受精神疾病困擾，希望透過領養貓咪紓解情緒，卻在被貓咪抓傷時情緒失控，將剛領養不久的貓咪高舉後重砸地面，導致貓咪內臟破裂死亡。一審依違反《動物保護法》判處有期徒刑5月、併科罰金22萬元；陳男不服提起上訴，二審法院審酌其精神狀況後，改判有期徒刑4月、併科罰金16萬元。

彰化地院判決指出，陳男於2024年6月1日下午，在彰化縣住處房間內，因領養不久的虎斑貓不聽話、又咬傷他，情緒瞬間失控，先後兩度將貓咪用力砸向地板，造成內臟破裂，傷重不治。原送養人發現貓咪短時間內死亡，通報動保單位並報警，警方調查後揭發此案。

陳男上訴時辯稱，犯案屬一時情緒失控，並非預謀犯行；且一審所判徒刑與罰金合計折算約37萬元，對長期就醫、無穩定工作能力的他而言負擔過重，請求法院從輕量刑。他並提出在鹿港基督教醫院多次就醫的紀錄佐證。

二審調查發現，陳男早於2023年即領有輕度身心障礙證明，並再度委託醫院進行精神鑑定。鑑定報告指出，陳男未出現幻覺、妄想等嚴重扭曲現實認知的症狀，但長期有情緒低落、空虛感強烈及易怒等狀況，診斷為非典型雙極性情感疾患，並疑似合併邊緣型人格違常及物質使用問題。

鑑定意見另指出，陳男自18歲起即有長期情緒障礙，並出現自傷威脅、對物品與動物施暴的行為模式。合議庭認為，陳男虐待動物行為仍應受到嚴正譴責，但綜合精神鑑定結果，認定其行為當下確實因精神疾病影響自我控制能力，依法得減輕其刑責，遂撤銷原判決刑度，改判有期徒刑4月、併科罰金16萬元，徒刑與罰金均得易科罰金或易服勞役。

