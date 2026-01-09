彰化26歲男飲酒睡整晚沒用！一早宿醉連撞4車 酒測超標被送辦

記者林意筑／彰化報導

謝男追撞前車後又推撞上前方2輛車，4車撞成「一條龍」。（圖／翻攝畫面）

彰化市發生一起連環撞事故！昨（8）日上午7時許，26歲謝男駕駛轎車行經金馬路三段時，因不明原因追撞上前車，前車又推撞上前方2輛車，造成4車撞成「一條龍」，導致上班車潮大打結，警方獲報趕抵處理，針對謝男進行酒測，發現他一大早酒測值竟達0.25毫克，後續依涉公共危險罪嫌移送偵辦。至於事故發生原因及肇事責任有待進一步釐清。

謝男宿醉肇事，酒測值達0.25毫克被依法送辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，謝男昨日上午7時許，開車行經金馬路三段時，疑未注意前方車況，追撞上行駛於前方林姓女子的車輛，林女反應不及又推撞前方的李男、辛男駕駛的轎車，4人撞成「一條龍」，導致尖峰時段的上班、上課車流大打結，現場一度回堵。

後續警獲報前往處理，發現肇事的謝男酒測值達0.25毫克，明顯超過法定標準，而謝男也向警方坦承前一晚有飲酒行，但睡了一整晚酒仍沒退，對此警方依規定當場掣單舉發，並扣留其車輛牌照，完成警詢後依涉刑法第185條之3《不能安全駕駛動力交通工具罪》將謝男移送偵辦。

