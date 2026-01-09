彰化26歲男飲酒睡整晚沒用！一早宿醉連撞4車 酒測超標被送辦
記者林意筑／彰化報導
彰化市發生一起連環撞事故！昨（8）日上午7時許，26歲謝男駕駛轎車行經金馬路三段時，因不明原因追撞上前車，前車又推撞上前方2輛車，造成4車撞成「一條龍」，導致上班車潮大打結，警方獲報趕抵處理，針對謝男進行酒測，發現他一大早酒測值竟達0.25毫克，後續依涉公共危險罪嫌移送偵辦。至於事故發生原因及肇事責任有待進一步釐清。
據了解，謝男昨日上午7時許，開車行經金馬路三段時，疑未注意前方車況，追撞上行駛於前方林姓女子的車輛，林女反應不及又推撞前方的李男、辛男駕駛的轎車，4人撞成「一條龍」，導致尖峰時段的上班、上課車流大打結，現場一度回堵。
後續警獲報前往處理，發現肇事的謝男酒測值達0.25毫克，明顯超過法定標準，而謝男也向警方坦承前一晚有飲酒行，但睡了一整晚酒仍沒退，對此警方依規定當場掣單舉發，並扣留其車輛牌照，完成警詢後依涉刑法第185條之3《不能安全駕駛動力交通工具罪》將謝男移送偵辦。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
七期命案關鍵少年！揭恐怖酷刑「老虎鉗拔牙」：怕不順從變第2個死人
兒媳鬧離婚丟下3兒！67歲阿公「為了養愛孫」重返工地再扛家計
台中七期命案！共犯男冷血傳訊「找護士維持生命」：我才能繼續凌虐他
台中網紅水產店爆賣假貨！越南牡蠣改貼「東石蚵」 經理喊冤
其他人也在看
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 131
Honda 車展訂單累計過 580 張！現指定車款總價值最高達 18 萬元優惠！
為回饋車展期間消費者的熱烈支持，Honda Taiwan宣布車展相關購車優惠延續至本月底，讓無法到場的消費者也能把握本次的購車良機。即日起~2026/1/31止入主全車系享1萬元配件金，指定車款再享「OVO便攜式智慧投影機」、「高額0利率」、「5年延長保固」總價值最高達18萬元優惠！2GameSome ・ 21 小時前 ・ 發表留言
汽車油表小箭頭用途曝光！發明者沒申請專利
[NOWnews今日新聞]開車上路時，最重要的資訊都寫在駕駛座前方的儀表板上，但你知道，油表上的小箭頭代表什麼意義，又是怎麼誕生的嗎？事實上，這源自一位福特汽車的工程師，曾在一場大雨中搞錯了公務車的加...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 17
日籍夫妻遊池上遺失錢包 攤商、員警助找歸還
一對來自日本的夫妻，7號晚間在台東池上逛夜市時，不慎將錢包遺失在攤商桌上，攤商拾獲報警，警方還找來精通日文的警察來溝通，最後圓滿將錢包歸還。 #台東 #池上 #日本夫妻 #夜市 #遺失錢包 #警察協助東森新聞影音 ・ 1 小時前 ・ 1
賓士旗艦校正回歸！EQS將走入歷史
在電動車轉型的道路上，賓士顯然上了一堂昂貴的課，隨著2026年初市場訊息明朗化，這家百年車廠正式宣布將調整其電動旗艦戰略，備受爭議的EQS型號將在這一代畫下句點，未來不再會有獨立命名的EQS續作。取而代之的，是將純電動力重新納入品牌靈魂S-Class的家族版圖中。這項決策也代表著賓士已經認錯，決定結束「燃油與電動外觀分家」的實驗，將開始學習BMW的模式讓燃油與電動兩者的樣貌更加接近。賓士決定放棄EQS這個車款，未來的旗艦電動將會與S-Class長相一致。最令老派車迷與後座買家振奮的，莫過於設計語彙的大轉向。現行EQS為了追求極致風阻係數而採用的圓潤設計，雖然科技感十足，卻也被不少忠實客戶詬病缺乏旗艦車款該有的雄偉氣勢。根據最新的開發計畫，新一代純電S-Class將揮別那種輪廓，轉而回歸經典的三廂轎車比例。這意味著我們將迎來更長、更挺拔的引擎蓋，以及更具存在感的車頭造型，讓純電版本與燃油版本在外觀上趨於一致，守住S-Class那份不怒而威的領袖儀態。 雖然長得越來越像，但底盤結構卻是截然不同。為了在不同動力領域追求極致，賓士採取了雙平台並行的戰略，傳統燃油與油電混合車型將沿用優化的MRACarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 2
從副牌到獨立巔峰 Gazoo Racing正式去「Toyota」化
全球汽車產業見證了一個時代的謝幕與新生。Toyota集團正式宣佈，原屬性能子品牌的「Toyota Gazoo Racing」（TGR）將正式更名為 「Gazoo Racing」（GR）。這不單是字面上的簡化，更象徵著GR正式脫離母品牌的包袱，轉型為集團內完全獨立的性能品牌。這次變革被視為豐田章男對2007年「Team Gazoo」起源的深情致敬，當年因為公司內部不認同，他們只能以非官方身份參賽；二十年後的今天，GR終於以勝者姿態，換上了不再帶有Toyota字樣的全新獨立標誌。Toyota集團正式宣佈，原屬性能子品牌的「Toyota Gazoo Racing」（TGR）將正式更名為 「Gazoo Racing」（GR）。在集團架構中，新生的「Gazoo Racing」定位極其特殊。它將與Toyota、Lexus、Daihatsu以及頂級旗艦Century並列為集團下的五大獨立品牌。根據目前的戰略規劃，GR的品牌層級將高於大眾導向的Toyota與Daihatsu，但維持在頂級豪華的Lexus與旗艦Century之下。這意味著未來的GR車款將擁有更高的設計自主權與獨特的品牌標識，首款完全移除Carture 車勢文化 ・ 16 小時前 ・ 1
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
「家屬咆哮護理師」不算醫療暴力 北榮院長怒批：我很不服氣
家屬咆哮台北榮總護理師卻判定不構成醫療暴力，台北榮總院長陳威明直言對判決強烈不滿。他直言「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然」，雖然自己不是學法律的，無法對判決進行評論，但深感不解司法為何這樣判，內心真的不舒服、很不服氣、很不爽。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 118
勞保年金65歲才領吃大虧？「最佳請領年齡」落在這 達人教1招：退休族多領百萬
為因應人口高齡化的趨勢，勞保老年年金的法定請領年齡將在2026年起正式從64歲上修至65歲，這代表民國51年（1962年）以後出生的勞工，需要等到65歲才能領取全額勞保老年年金，不過雖然年齡延後1歲，但個人仍可以選擇是否提前領或延後請領，最多增減20％，如果延後5年則可以領到120％全額年金，這也讓不少屆齡的勞工非常苦惱。對此，勞保達人張秘書在影片中分析最佳......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 11
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Jeep重返台灣首場大型展演！2026台北車展Wrangler與Compass亮相
2026台北新車暨新能源車大展自2025年12月31日起於台北世貿一館展開，寶嘉聯合旗下Jeep迎來品牌重返台灣後的首場大型展演。展區以「自由、探索、真實越野能力」為主軸，從經典越野代表Wrangler到新世代主流SUV預告，一次勾勒Jeep在台灣市場的下一段節奏。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車美仕取得 TÜV NORD ISO/SAE 21434 驗證
車美仕（CARMAX）為台灣唯一豐田汽車授權之正廠用品公司，主要執行TOYOTA及LEXUS兩大品牌之汽車用品設計、研發、企劃及銷售服務。因應智慧車聯網資訊安全需求趨勢，為持續強化產品研發與治理能力，近日順利通過TÜV NORD Taiwan嚴謹評鑑，取得 ISO/SAE 21434 道路車輛—網路安全工程驗證，展現其產品已具備國際標準的安全韌性與合規能力，進一步提升對客戶與市場的安全承諾。2GameSome ・ 21 小時前 ・ 發表留言
中榮爆「廠商無照執刀」！遭控醫喊「內鬥真可怕」公開1畫面
生活中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日遭指控，疑似多年來放任未具醫事資格的醫材廠商人員進入手術室，甚至在脊椎內視鏡微創手術中實際接觸手術流程，相關情況恐已持續近三年，受影響病患人數估計超過180人。其中一名被點名的醫師，在社群平台上頗具知名度，追蹤人數達5.6萬人，昨（7日）也透過發文回應，引來外界聯想。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導全台首邑縣城隍廟，遭人惡意在深夜，破壞五營令旗、黑令旗和天公爐等設施，監視器拍下這名男子，粗魯的破壞廟外物品的景象。廟方大為光火，嚴厲指責這樣的破壞行為，目前警方也已經調閱附近監視器追查中。男子破壞縣城隍廟前神器，警方調閱監視器影像追緝中！（圖／民視新聞）監視器拍下，男子手持長長的竹棍，先是用力的抽打廟前執事排仗，一鞭一鞭的都打在龍頭上，接下來又走往黑令旗，又是一陣猛打，最後還走向廟門口的天公爐，對著爐身亂打一通，其實在這一連串的動作前，男子還先去騷擾了，廟旁的五營令牌。廟前五營令牌、黑令旗、天公爐，都遭怪異男子持竹棍鞭打。（圖／民視新聞）時間是深夜，這名男子最後還把黑令旗整個扯斷，翹著二郎腿在廟前休息。廟方是隔天發現調閱出監視影帶，這才發現竟然有這等膽大妄為的行為出現。廟方對這樣的破壞行為也是百思不解，也確認這名怪異男子，不是熟識的信徒，通報警方處理。廟方懷疑男子身心狀況有問題，不過也有民俗專家認為，恐怕是五營兵馬有話要說。廟方表示縣城隍創建於清康熙年間，有三百多年歷史，也是重要的地方信仰中心，第一次遇上這樣的破壞事件，也希望警方能盡速找到男子，釐清原因。原文出處：對神明不敬! 男闖城隍廟"抽打天公爐" 警調監視器追查 更多民視新聞報導春節將至！桃園287宮廟響應「環保祭祀」營造永續宗教環境幫女子「打開心結」神壇前猥褻！廟祝辯：王母娘娘指示詹惟中抽國運「下下籤」被炎上！怒改PO文反嗆：有病快看醫生民視影音 ・ 19 小時前 ・ 2
【1.2油電系統夠力嗎？】實測B4地下室極限爬坡！價差10萬直上7座更超值？｜Peugeot 5008 Hybrid GT Cielo 新車試駕
外型部份，第三代 5008 採用了 Peugeot 最新設計語彙，整體造型更具立體感與力量感。前格柵為 3D 獅王鬃毛立體水箱罩，搭配平面盾型廠徽，營造出強烈品牌辨識。 燈組方面，GT Cielo 車型搭載 Pixel LED 光束頭燈，尾燈則是 3D 水晶獅爪 LED。 GT Cielo 車型有 全景可開啟玻璃天窗，並搭配氛圍照明，營造法式優雅氛圍。 車身尺碼更放大：長 4,791 mm、寬 1,895 mm、高 1,731 mm，軸距 2,894 mm，給予寬敞空間感。 動力部分，台灣市場採用 P2 Hybrid 架構，電池容量為約 897.9 Wh。搭載 1,199 c.c. 三缸渦輪汽油引擎，搭配電動馬達，綜效馬力：145 ps（136 ps 汽油 + 21 ps 電動），扭力輸出：230 Nm（引擎） + 51 Nm（電動馬達），6 速雙離合 (e-DCS6) 自手排（變速箱內建電動馬達），加速：0–100 km/h 約需 10.2 秒，極速可達 200 km/h。 內裝部分，採用 i-Cockpit® 全景環艙座艙設計，營造高度科技與包覆感。 儀錶為 21 吋全彩懸浮曲面螢幕，視覺效果相當震撼。i-Toggles：GT 專屬虛擬快捷鍵面板，可設定 10 項常用功能，一指操控非常省力。 提供三區獨立恆溫空調，乘坐舒適性高。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 23 小時前 ・ 發表留言
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
高階警婚外情！還和議員「搶女人」飾2角討1千萬 淚：做出幼稚的事
前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，2022年一人分飾兩角，傳訊息勒索新竹縣議員1千萬元，並相約在尖石溫泉會館見面，警方到場逮人時，莊武能還開車衝撞自家人，一審強制罪判刑6年。莊武能上訴二審，日前辯論終結，莊武能在法庭上講到哽咽，強調「我不是一個不重視名譽的人」，爭取無罪，全案將於2月10日宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
怎能不愛車／你或許不認識這輛老福特 但這輛車價值2億！
能像謝爾比(Carroll Shelby)一樣改寫美國跑車歷史的人屈指可數。這位從德州養雞戶一路拚到利曼冠軍的傳奇人物，不只打造出經典眼鏡蛇跑車，更親手拯救了福特GT40計畫，讓美國車真正站上世界賽車舞台。如今，一輛由謝爾比本人親自駕駛過的GT40 MK1，即將在Mecum拍賣會上登場，再度掀起車壇話題。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回
彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言