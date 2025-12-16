彰化3萬公頃土地擬農1轉農2 環團憂優良農地流失

舉標語、喊口號，中部環團代表在國土署前表達反對彰化縣政府提出的國土功能分區圖草案，環團手上的圖，黃色為優良農地農業發展地區第1級，簡稱「農1」，高達3萬公頃，要轉為良好農地的「農2」，環團憂心8成農1降農2，恐將大開農地開發之門。

台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧表示，「農地應市場需求去改變去影響，所以加速轉變為非農用，這是我們很擔心的，萬一以後糧食不足，你變不回來了。」

另外，環團指出，過去中科4期二林園區強徵農地開發，現在超過半數土地閒置，明明有閒置工業區，縣府還是要再推動二林精密機械園區，擴大劃為城鄉發展地區2-3，在關稅衝擊彰化傳產訂單萎縮之下，環團呼籲縣府別再炒地皮。

彰化環保聯盟研究員林政翰指出，「恐怕未來就是這個會供過於求，很多土地、農地轉工業用地就是要炒土地，然後炒了之後就沒有人要，到時候就會土地泡沫化，這會是很嚴重的問題。」

彰化縣府代表在審議會上強調，農1轉農2是基於客觀條件進行的綜合考量，這些農1土地包含不利耕作、生產環境不良或是緊鄰城鄉發展區，這樣的調整農業部也認為可以。

彰化縣政府地政處簡報代表說明，「現況已經沒有辦法回復成為優良農地喔，農業部這個時候也覺得是說就是調整的部分是尚屬可以的喔。」

縣府代表強調，這些農地並非轉為非農業用途，會積極保護生產空間。

而針對二林精密機械園區開發案，縣府指出，此次新增2期發展區153.24公頃為「城2-3」，與規劃好的產業園區併同調整，未來可強化中部的機械產業上下游供應鏈，提升產業聚落完整性。