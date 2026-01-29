彰化3萬長者 樂領6000元大紅包

彰化市公所29日發放春節敬老禮金，市公所動員近200人到場點鈔、裝紅包，場面盛大。（葉靜美攝）

彰化市公所29日發放6000元春節敬老禮金，總金額高達1億9146萬餘元，全市有多達3萬1911名70歲以上長者開心領紅包，由於今年仍有7000餘人堅持領現金，市公所動員近200人到場點鈔、裝紅包，工作人員數錢數到手軟，不禁羨慕喊超期待加入領大紅包行列，市公所宣導民眾改用轉帳，其中竹中里僅5人選擇領現金，未來大規模點鈔場面恐將逐漸縮小。

彰化市公所發放年滿70歲以上長者每人6000元春節敬老禮金大紅包已邁入第29年，今年全市共有3萬1911位長者符合資格，合計發放1億9146萬6000元，領取人數連年創新高，和去年3萬482人相較，人數多出1429人，和前年2萬8850人相比 ，更多出3061人。

配合現金禮金發放，29日由全市73里的里幹事、志工與市公所員工近200人點鈔，並將現金分裝進紅包袋，再送至各里辦公處或指定的地點發放；工作人員點鈔點到手軟，連3年協助點鈔的邱小姐表示，彰化市的老人福利做得好，期待70歲後也能領到大紅包。

長者們對於能一次拿到6000元都感到非常開心，1名今年首次領到禮金的民眾表示，要拿來買年節會用到的用品；有民眾當場點鈔並表示，要拿來包紅包給孫子們；另一名代先生到場領紅包的民眾表示，她是家中財務大臣，這筆錢如何運用，要再思考一下。

市公所除持續提供長者在指定時間，至各里辦公處或指定地點領取現金外，也宣導長者採用轉帳，今年已有2萬4694位長者選擇轉帳，比例逾77％，其中竹中里有322位可領春節敬老禮金長者，就有317位選擇轉帳、只有5人仍堅持領現金。

彰化市長林世賢除到點鈔會場慰勉工作人員，也到發放會場發紅包，並提早向長者們拜年，他表示，春節敬老禮金來自市公所自籌財源，他舉中友百貨彰化店為例，公所招商引資來彰化投資，除讓彰化稅收增加外，從招商的租金等，也為彰化市公所增添財源。